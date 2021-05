uomini-e-donne,-riccardo-guarnieri-contro-tutti,-le-sue-dichiarazioni-lasciano-tutti-a-bocca-aperta

Spread the love











Nei giorni scorsi è tornato negli studi di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri insieme a Roberta Di Padua. Come tutti sappiamo, i due un po’ di mesi fa hanno deciso di uscire insieme dal programma per vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Ebbene in questi giorni sono tornati in studio per poter raccontare cosa è accaduto e sembra che però si sia letteralmente scatenato l’inferno. Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri entra in studio e scatena l’inferno

Ebbene sì, sembra che Riccardo Guarnieri sia tornato negli studi di Uomini e Donne facendo delle dichiarazioni piuttosto scioccanti e imbarazzanti su Roberta Di Padua. Di fronte alle accuse e alle dichiarazioni di Riccardo, sembra che in studio si sia scatenato letteralmente l’inferno. La stessa Maria De Filippi è rimasta piuttosto sconvolta dalle dichiarazioni di Guarnieri che ha iniziato a parlare ed a fare delle rivelazioni non soltanto sulla dama, ma anche su altri protagonisti del trono over. Ad un certo punto sarebbe addirittura arrivato alle mani con un altro Cavaliere, ovvero Armando incarnato.

Riccardo e le scioccanti dichiarazioni su Roberta

Secondo le anticipazioni sembrerebbe che Riccardo abbia accettato di tornare in studio o soltanto perché ha ritenuto doveroso svelare tutta la verità su Roberta Di Padua. Insomma, Riccardo avrebbe accettato di tornare in trasmissione per raccontare a tutti come effettivamente stanno le cose e su che cosa è accaduto realmente nei mesi scorsi. Il cavaliere avrebbe confidato così a tutti quanti di essere rimasto in trasmissione alcuni mesi fa, soltanto per dare modo alla dama di poter acquisire maggiore visibilità e aumentare così i follower su Instagram. Insomma, sembra che Riccardo abbia dato a Roberta la possibilità di poter aumentare le sponsorizzazioni e quindi soltanto per una questione di business. Anche la redazione di Uomini e Donne avrebbe confermato in realtà quanto accaduto, ovvero la tesi di Riccardo nell’accettare l’invito e tornare in studio.

Guarnieri anche contro Ida Platano

Riccardo avrebbe ancora aggiunto che Roberta le ha confidato che Armando le avrebbe più volte parlato male della redazione di Uomini e Donne, dettaglio che era stato già in qualche modo trattato e nel corso di una puntata di Uomini e Donne che aveva mandato letteralmente su tutte le furie la stessa Maria De Filippi. Ad un certo punto, nella conversazione si sarebbe introdotta anche Ida Platano ovvero l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, chiedendo a quest’ultimo di farle le sue scuse. A quel punto però Riccardo sarebbe intervenuto e si sarebbe scagliato anche contro la sua ex fidanzata, dicendo che anche su di lei avrebbe potuto fare delle dichiarazioni molto pesanti.

