una-vita,-anticipazioni-oggi-10-maggio:-israel-dichiara-il-suo-amore-a-marcia

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola? Israel ha rivelato a Marcia la sua vera identità: non è Santiago, il vero marito della Sampaio, nel frattempo morto, ma il suo fratello gemello, assoldato dal terribile Andrade per mandare all’aria le nozze di Marcia e Felipe. Lei come reagirà? Intanto ad Acacias è quasi Natale.

È la vigilia di Natale. Ad Acacias fervono i preparativi per passare la serata con i propri cari.

Israel, il gemello di Santiago, dice a Marcia di essere realmente innamorato di lei. Nonostante la rabbia, la ragazza non lo allontana.

Cos’era successo poco prima? Santiago, o almeno, colui che si spacciava per tale, aveva fatto vedere alla Sampaio i biglietti per Cuba, invitandola a partire con lui.

La ragazza, però, aveva insistito nel voler sapere chi fosse veramente.

Becerra, esitando per i sentimenti che prova per la giovane, alla fine aveva ceduto e aveva svelato la sua reale identità. Si tratta di Israel, per l’appunto, il gemello del vero marito di Marcia, nel frattempo morto.

L’uomo si era presentato ad Acacias su ordine di Andrade per mandare all’aria il matrimonio di Marcia con Felipe.

Ursula, intanto, non dà tregua a Genoveva e arriva a insinuare che il padre del bambino che aspetta possa non essere Felipe, ma il presunto Santiago alias Israel.

Servante convince Cesareo e Jacinto a cantare loro la serenata per Arantxa.

Emilio ha scoperto Margarita mentre versava del veleno nel tè per Bellita.

La moglie di Carchano aveva dato al fidanzato di Cinta qualche spiegazione molto vaga e poi se ne era andata in tutta fretta, dimenticando la borsetta con la fiala a casa dei Dominguez.

Pasamar junior rivela a Cinta, José e Arantxa di aver visto Margarita aggiungere una misteriosa polverina nella tazza di Bellita.

Fortunatamente Emilio aveva raccolto il sacchettino con la boccetta che la falsa amica della Del Campo aveva fatto cadere. José era corso subito dal medico per farla analizzare.

I Dominguez ricevono il referto del laboratorio: la povera Bellita è stata avvelenata!

