La torta salata asparagi e ricotta è un rustico primaverile, con una pasta brisè fatta velocemente in casa che non vi farà rimpiangere i rotoli pronti.

Le torte rustiche, le quiche e le crostate salate sono sempre una bella idea da preparare durante la bella stagione, si possono portare in giro nelle scampagnate e, se ne avanza, sono un modo per non dover cucinare tutti i giorni. Inoltre sono anche un ottimo modo per far mangiare le verdure a chi di solito non lo fa, specie i bambini.

L’abbinamento degli asparagi con la ricotta è di certo un grande classico, che in questo caso però guadagna quel quid in più grazie alla presenza del limone, che rende la farcia molto fresca, profumata e decisamente non convenzionale.

Le porzioni di questa ricetta vanno bene per uno stampo da 22 cm, o per uno stampo rettangolare come in foto. Questa torta rustica è ottima servita fredda a temperatura ambiente.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 45 minuti



Tempo totale: 65 minuti + 30 minuti di riposo

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per la pasta:

200 g Farina 00

100 g Burro freddo

50 g Acqua fredda

1 cucchiaino Sale

Per la farcia:

300 g Ricotta

350 g Asparagi

1 Cipollotto

1 cucchiaino Limone non trattato, scorza grattugiata

qb Olio Extravergine D’Oliva

qb Noce Moscata

qb Sale

qb Pepe Bianco

Preparazione:

Per preparare la ricetta della torta salata asparagi e ricotta, mettete in un mixer la farina con il burro freddo tagliato a tocchetti e il sale.

Azionate a velocità medio alta, quindi aggiungete l’acqua ben fredda.

Azionate nuovamente il mixer e lavorate l’impasto ad alta velocità finché non è tutto ben amalgamato.

Trasferite l’impasto su un piano di lavoro e compattatelo con le mani.

Non maneggiatelo troppo, in modo da non scaldare il burro.

Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e mettete a riposare in frigo per almeno mezz’ora.

Nel frattempo pulite gli asparagi: rimuovete l’estremità inferiore e più coriacea degli asparagi, quindi lavateli molto delicatamente. Tagliate le punte e mettetele da parte. Tagliate il resto degli asparagi a tocchetti di un paio di centimetri di lunghezza.

Tuffate gli asparagi in acqua bollente salata per 5 minuti. Scolateli delicatamente.

Fate scaldare un filo d’olio in una padella. Aggiungete il cipollotto pelato e affettato. Fate rosolare brevemente, quindi aggiungete anche gli asparagi e fate saltare per pochi minuti. Spegnete il fuoco, rimuovete le punte di asparagi e mettetele da parte.

In una ciotola mettete la ricotta e unite gli asparagi a tocchetti tiepidi, la scorza di limone, il sale, il pepe e la noce moscata. Mescolate bene.

Riprendete la pasta brisé dal frigorifero e stendetela a uno spessore di circa 3-4 mm.

Rivestite il fondo e i bordi di uno stampo.

Bucherellate il fondo della pasta, rifinite i bordi, quindi versate il ripieno livellandolo con un cucchiaio.

Abbassate i bordi della pasta utilizzando i rebbi di una forchetta, in modo da creare anche un piccolo decoro.

Disponete ora le punte di asparagi sopra la farcia, senza premere troppo.

Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per 40-45 minuti (tenendo lo stampo coperto con alluminio per i primi 15 minuti) o finché la pasta non è ben cotta e leggermente dorata.

Fate raffreddare, quindi togliete dallo stampo.