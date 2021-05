Stefania Sandrelli e la rottura con Gino Paoli: la verità sulla separazione dopo anni

Quella tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli è stata una storia d’amore travagliata. A distanza di tanti anni, ecco i veri motivi della rottura

Stefania Sandrelli e Gino Paoli (Websource)

Nonostante sia passata praticamente una vita dalla fine del rapporto tra i due noti personaggi del mondo dello spettacolo, i dettagli sulla loro relazione continuano a catturare l’attenzione.

Nei rispettivi ambiti di lavoro, la Sandrelli e Paoli sono due colossi. Lei naturalmente si è distinta ad altissimi livelli nel cinema, collezionando un’infinità di pellicole che le sono valse molti riconoscimenti, come il Leone d’Oro e tre Nastri d’Argento.

Dal canto suo Gino invece è ritenuto un pezzo da novanta nella storia della musica nostrana, con trentaquattro album all’attivo e una serie di successi incredibili. Nel corso della sua carriera l’artista ha collaborato con molti altri nomi di spicco, segno del grande rispetto che si è assicurato non solo tra il pubblico, ma anche tra i colleghi, grazie al suo sconfinato talento.

I veri motivi della rottura tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli

La relazione amorosa che hanno intrapreso i due artisti risale a tantissimo tempo fa. L’attrice all’epoca non era ancora maggiorenne, mentre il cantante ha diversi anni in più. Questa differenza anagrafica scatenò un gran clamore, tanto che si parlò addirittura di scandalo.

Tuttavia il loro amore superò le critiche. La coppia ha infatti messo al mondo una figlia, Amanda, la quale ha seguito le orme della madre diventando un’affermata attrice.

A rivelare le ragioni reali dietro alla separazione, è stata proprio la Sandrelli, attraverso un’intervista in cui ha parlato del tradimento di Paoli: “La casa gliel’ho distrutta perché gli ho trovato della sabbia nel letto e non era la mia”.

Subito dopo Stefania ha proseguito nel racconto della vicenda che risale quasi a mezzo secolo fa: “Lui se lo ricorda bene e zitto si è fatto rompere tutto quello che era rompibile. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto”.

Entrambi oggi sono legati ai rispettivi partner da diversi anni. Gino è sposato con Paola Penzo dal 1991, insieme alla quale ha avuto altri tre figli. L’attrice invece intrattiene una relazione con il regista Giovanni Soldati, iniziata nel 1983.