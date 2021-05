Somalia, attacco a una stazione di polizia di Mogadiscio: almeno 6 morti. Il terrorista suicida era a bordo di un’auto carica di esplosivo

Somalia, attacco a una stazione di polizia di Mogadiscio: almeno 6 morti (Foto: Getty)

Un altro attentato scuote la Somalia in queste ore. Il Paese africano, vittima di continui attacchi interni, è tornato in cima alle cronache internazionali per l’uccisione di almeno 6 persone, tra cui due agenti delle forze dell’ordine. Un kamikaze, a bordo di un’auto carica di esplosivo, ha preso di mira una stazione di polizia a Mogadiscio, come confermato dal ministero dell’Informazione, della cultura e del turismo.

“Il premier somalo Mohamed Hussein Roble ha condannato il codardo attacco terroristico alla stazione di polizia del distretto Waberi di Mogadiscio, che ha causato la morte di sei persone, tra cui due agenti di polizia. Il premier ha esteso le sue condoglianze alle famiglie e alla gente della Somalia per la perdita di vite umane”, ha specificato su Twitter il governo.

Somalia, attacco a una stazione di polizia di Mogadiscio: tra le vittime il comandante Ahmed Bashane

Secondo la Somali National Television (SNTV), l’esplosione è avvenuta domenica sera, con l’attentatore che si è scagliato a tutta velocità con la vettura piena di esplosivo contro il cancello della stazione di polizia.

Come riportato dalle testate locali tra le vittime ci sono il capo delle forze dell’ordine del distretto di Waberi, Ahmed Bashane e il vice comandante della divisione, Waliyow Adde Abdi Basid.

Secondo i vari resoconti che stanno arrivando dallo Stato africano ci sarebbero anche diversi feriti a causa delle schegge provocate dalla bomba. Gli altri corpi finora ritrovati appartengono ad agenti di scorta. Il bilancio è in aggiornamento e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.