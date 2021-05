pomeriggio-5,-can-yaman-e-diletta-leotta-“si-sono-visti-solo-per-le-foto”,-il-web-si-infiamma

Spread the love











Si continua ancora a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta. I due sembra che stiano vivendo una storia d’amore anche se effettivamente sono in tanti a non credere affatto a questa presunta storia d’amore. La coppia è una delle più chiacchierate di questi ultimi mesi ed è stata anche protagonista di una puntata di Pomeriggio 5, ovvero il programma condotto da Barbara D’Urso. È stato proprio in questa occasione che si è tornata a parlare di Can e Diletta ed è stata fatta una segnalazione proprio su di loro, che in qualche modo ha confermato i dubbi di milioni di Italiani. Ma di cosa si tratta?

Pomeriggio 5, segnalazione su Can Yaman e Diletta Leotta

Sembrerebbe essere arrivata quindi una segnalazione sul 31enne turco e sulla conduttrice sportiva Diletta Leotta. Questa è arrivata proprio nel salotto di Barbara D’Urso e ad un certo punto proprio quest’ultima avrebbe detto la sua riguardo questa vicenda. La conduttrice infatti avrebbe smentito di aver detto alla giornalista catanese di stare in silenzio, ma le avrebbe consigliato di evitare di dire qualcosa che avrebbe potuto scatenare ancora l’ennesima polemica.

La segnalazione del paparazzo sul weekend d’amore sul lago di Como

Barbara avrebbe quindi parlato della segnalazione di un paparazzo, il quale sostiene che Can e Diletta si sarebbero visti sul lago di Como soltanto la domenica pomeriggio. Secondo il paparazzo questo incontro sarebbe stato organizzato dalla coppia, soltanto per farsi scattare delle fotografie e non di certo per poter trascorrere questo fine settimana d’amore così come hanno voluto fare intendere. Insomma, questa segnalazione sembra ancora una volta confermare i dubbi di milioni di Italiani i quali pensano che in realtà tra l’attore e la conduttrice di Dazn non ci sia nient’altro che una semplice amicizia ed una pseudo storia motivata da altri interessi.

La conduttrice invita Diletta a stare zitta? La precisazione

Nel corso della puntata sembra che la conduttrice napoletana abbia voluto anche ribadire di non avere mai in alcun modo detto a Diletta Leotta di stare zitta ed ha precisato di aver consigliato di non creare altre polemiche su presunti flirt che le potrebbero essere attribuite. “Evitare di fare polemiche su gossip privi di fondamento”, ha aggiunto la conduttrice, tornando a parlare della coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. “Meglio tacere. Più si leggono polemiche, più si leggono notizie false e più si deve tacere perché poi arriveranno i fatti”, ha aggiunto ancora la conduttrice.

