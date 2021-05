Spread the love











L’attore Paolo Ruffini dovrà rispondere delle accuse di violenza sulla ex fidanzata 22enne Lucia Cossu. Ecco cosa è successo. Paolo Ruffini è stato denunciato dalla ex compagna Lucia Cossu per violenza fisica. Il comico secondo le accuse della giovane modella, a seguito di una lite, l’avrebbe picchiata causandole diversi lividi in viso. A riprova delle […]

L’articolo Paolo Ruffini, da Diana a Lucia “Guardate come mi ha ridotta”. E mostra le foto proviene da Leggilo.org.

