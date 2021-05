paolo-bonolis,-duro-attacco-ad-“avanti-un-altro-pure-di-sera”,-alessandro-cecchi-paone-dice-“io-ci-sono-stato-in-trasmissione-e-…”

Spread the love











Paolo Bonolis è un mattatore in tv e questo titolo se lo è meritato dopo anni di grande televisione. Paolo Bonolis diverte, è sempre sul pezzo, ha la battuta pronta e, anche se qualche volta esagera, lo fa con una tale simpatia che gli viene perdonato tutto. Questo sostiene chi lo ama e lo difende a spada tratta ma c’è anche , una fetta di minoranza per la verità, che lo attacca. Anche durante il programma di sabato pomeriggio Tv Talk condotto da Massimo Bernardini, qualche ospite ha detto che a volte, Paolo Bonolis, rasenta il bullismo per come tratta sia i concorrenti che gli ospiti. Ma le battute e la simpatia di Bonolis sono un suo marchio di fabbrica e nonostante qualche attacco lui va dritto per la sua strada.

Alessandro Cecchi Paone dice di “Avanti un altro! Pure di sera”, io in quella trasmissione ci sono stato

Alessandro Cecchi Paone è un ottimo giornalista che cura una sua rubrica all’interno della rivista Nuovo con la quale interloquisce con i suoi telespettatori che gli rivolgono domande sulle trasmissioni televisive o sui personaggi pubblici. Alessandro Cecchi Paone, che è sempre molto schietto e concreto nelle sue analisi ha risposto anche ad una lettrice che gli chiedeva il parere su Avanti un altro pure di sera. La telespettatrice, in verità, lo ha attaccato il programma sostenendo che sia un programma trash, alla stregua di quelli di Barbara D’Urso: ma la risposta di Alessandro Cecchi Paone è stata la seguente: “E’ una macchina produttiva perfetta. Ci sono stato e mi sono divertito moltissimo. E’ un programma rodatissimo”.

Poiché la telespettatrice ha tirato in ballo anche Barbara D’Urso e il suo modo di fare televisione, Alessandro Cecchi Paone che, peraltro, è un frequentatore assiduo dei programmi della D’Urso le ha risposto che Barbara è la regina della domenica pomeriggio anche se, in realtà, Mara Venier la supera di gran lunga.

Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro svela il suo rapporto con Paolo Bonolis

Claudia Ruggeri, da tutti conosciuta come Miss Claudia, è la cognata di Paolo Bonolis e di lui ha detto: “Paolo con me si lascia andare perché mi conosce bene”.

Claudia Ruggeri ha rilasciato un’intervista a TvMia nella quale ha raccontato un po’ di vita personale.

La Ruggieri è la moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia e a proposto di Bonolis dice: “Tutto è improvvisato sul momento. Paolo fa le sue battute e poi bisogna essere pronti a reagire”. E poi ha anche aggiunto: “Ho interpretato molti personaggi tutti molto sexy ed ironici, non c’è alcuna volgarità. Io sono la prima che in trasmissione si prende in giro e si lascia prendere in giro da Paolo Bonolis“.

A proposito del marito: “Con Marco Bruganelli c’è stato un lungo corteggiamento ed un lungo fidanzamento prima di sposarci nel 2016″.

Mi piace: Mi piace Caricamento...