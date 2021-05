Londra, Johnson allenta ancora di più le regole anti Covid: “Potete abbracciarvi e andare al pub”

LONDRA. “Ora potrete abbracciarvi e andare anche al pub”. Sull’onda del trionfo elettorale nell’Election Day della settimana trascorsa che ha spinto il Labour in uno psicodramma politico, Boris Johnson oggi capitalizzerà il successo anche a livello mediatico. In una conferenza stampa alle 18 italiane annuncerà che dal 17 maggio si allenteranno ancora di più le restrizioni anti Coronavirus in Inghilterra. Il tutto in linea con la road map del governo che prevede il ritorno a una sorta di normalità il 21 giugno, quando è probabile che possa sparire anche il distanziamento sociale. “I dati confermano quello che già sapevamo”, dirà oggi il primo ministro britannico alla nazione, “non permetteremo che il Covid possa sconfiggerci. Siamo in linea con la roadmap, e la campagna vaccinale continua ad andare molto bene”.

“Oltre due terzi di adulti residenti nel Regno Unito hanno avuto almeno una dose di vaccino anti Coronavirus”, aggiungerà Johnson, “ora possiamo guardare con fiducia verso il futuro. Sempre con cautela, ma con la consapevolezza che queste saranno le ultime restrizioni cui saremo sottoposti. È grazie ai cittadini britannici, al loro straordinario impegno e alla sanità pubblica che stiamo sconfiggendo il virus e salvando vite”.

Insomma, non poteva esserci momento politico migliore per Johnson per annunciare altre concessioni alla vita quotidiana degli inglesi. Dunque da lunedì prossimo, dopo quattro mesi di lockdown pressoché totale unito a una massiccia campagna vaccinale, si potrà tornare a frequentare ristoranti, pub e bar all’interno, e non solo all’esterno come è permesso da qualche settimana. Riapriranno anche musei, teatri, sale da concerti. Saranno di nuovo legali i viaggi internazionali per piacere o ragioni personali, fermo restando le regole su quarantene all’arrivo. Ma soprattutto sarà permesso di nuovo il contatto fisico: insomma, ci si potrà abbracciare tra familiari e amici, per cui tornerà la regola dei sei, ossia si potranno re-incontrare di nuovo al massimo altre cinque persone al di fuori del proprio nucleo familiare, anche all’interno o in case private. Permessi anche contatti “stretti e intimi”. Anche la Scozia e il Galles seguiranno con molta probabilità l’allentamento delle regole la prossima settimana, con l’Irlanda del Nord a ruota.

Il Regno Unito al momento ha livelli di contagio e decessi ai minimi dallo scorso settembre, perciò è stato possibile rispettare la tabella di marcia della “exit strategy” dal Covid. A oggi si stima una persona contagiata su 1.180, rispetto all’una su 480 di inizio aprile. Negli ultimi sette giorni, il Regno Unito ha registrato 14.659 nuovi casi di Coronavirus in tutto, 660 in meno rispetto alla settimana precedente, e 67 morti totali (43 in meno rispetto al periodo precedente). Quasi 53 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, e di queste 17,7 milioni due dosi. Insomma, sembra andare tutto bene, con il solito caveat delle varianti: quella indiana si sta diffondendo anche oltremanica e fa segnare tassi di contagio superiori. Ma il governo spera di contenerla grazie al fitto programma di test, che oramai sono quasi 1,5 milioni al giorno.