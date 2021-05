la-regione-piemonte-presenta-un’app-per-il-tracciamento-della-vaccinazione

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa presso il Palazzo della Regione Piemonte per presentare una nuova applicazione di tracciamento per il percorso vaccinale. Presenti l’Assessore alla Sanità Icardi e la Dott.ssa Gaveglio del CSI. L’applicazione partirà oggi dalle 14.

“Oggi presentiamo un’app per tutti per seguire il proprio percorso vaccinale – dice l’Assessore Icardi – Si partirà dalla preadesione, poi arriverà la conferma della preadesione attraverso un SMS e in seguito verrà comunicata la data il luogo e l’ora precisa dell’appuntamento. Fino a ieri tutto questo non era possibile per l’incertezza degli approvvigionamenti dei vaccini.

Attualmente abbiamo in magazzino 150 mila dosi e oltre 200 mila per la seconda dose; man mano ci sarà sempre meno vaccino AstraZeneca e continueremo con Pfizer, Moderna e J&J. Inoltre il Sottosegretario alla Sanità Costa mi ha detto che a giugno in Italia arriveranno complessivamente 25 milioni di dosi, per il Piemonte sono 2 milioni e si spera di arrivare in autunno all’immunità di gregge. Al momento abbiamo più di 1000 farmacie che sarebbero pronte a partire a vaccinare se potessimo consegnare a loro i vaccini, così come i sindaci e le aziende che stanno creando i punti vaccinali”.

Questa nuova app viene spiegata dalla Dott.ssa Gaveglio del CSI: “A questa nuova app bisogna accedere con lo SPID, Carta d’Identità Elettronica e Credenziali Sistema Piemonte o Torino Facile; invece per chi non è in possesso dello SPID, può utilizzare la tessera sanitaria o ancora il OTP (SMS di ritorno). Una volta effettuata la preadesione, i centri vaccinali inviano l’appuntamento per la vaccinazione tramite SMS e/o email; all’interno dell’area personale si troveranno i dati della propria preadesione e, dopo 24 ore, la previsione sulle date di vaccinazione. Se si è già iniziato il proprio percorso vaccinale, si troveranno i dati sugli appuntamenti e sulle vaccinazioni ricevute”.

Esempio di percorso vaccinale: data di preadesione, data di appuntamento prima dose, data di vaccinazione prima dose, data appuntamento seconda dose e vaccinazione seconda dose. In seguito si potrà stampare da lunedì 17 maggio 2021 il certificato vaccinale, accedendo al servizio con credenziali SPID, CIE, certificato digitale, Sistema Piemonte.

La Regione Piemonte per le vaccinazioni ha reso gratuito il trasporto pubblico (autobus, treno e metro) per le persone che si devono recare al punto vaccinale; per autobus e treno basterà mostrare l’appuntamento, mentre per la metro avverrà il rimborso.

Infine ai primi di giugno partiranno le preadesioni per gli over 40, per gli over 30 a metà giugno e in seguito la categoria 18-30 anni.

Si sono concluse le vaccinazioni over 80 tranne per qualche soggetto che non può essere trasportato ed entro metà maggio finiranno quelle degli over 70.