isola-dei-famosi:-i-nominati-della-serata

Spread the love

Come già annunciavano le anticipazioni stasera finalmente il gruppo degli Arrivisti e quello dei Primitivi si sono uniti in un unico clan. Una sfida tutti contro tutti, però, ha tenuto i concorrenti e il pubblico a casa con il fiato in sospeso fino alla fine, decretando i nominati della serata.

Pochi minuti fa Isolde, leader in carica, ha “eliminato” tre naufraghi dal suo gruppo, quello degli Arrivisti, mandali a rischio eliminazione.

La donna ha scelto di fare il nome di Awed, che secondo lei sta sdraiato tutto il giorno senza fare nulla, Valentina, che ha una personalità “ingombrante” e che non lascia spazio agli altri e Roberto, colpevole di aver commesso un “errore” che ha portato a punire tutto il gruppo.

I tre, però, hanno avuto la possibilità di lanciare un guanto di sfida ai loro ex compagni e così, uno dopo l’altro, hanno tirato in mezzo anche gli altri naufraghi, sfidandoli in una lotta senza esclusione di colpi, che ha decretato i nominati della serata.

Leggi anche: Isola dei famosi: chi è in nomination?

La prima prova, quella del “girarrosto”, ha visto sfidarsi Awed e Emanuela, che il ragazzo ha scelto ammettendo di trovarla debole e di sperare, così, di vincere e salvarsi. E in effetti dopo poco più di 30 secondi la donna ha ceduto, cadendo in mare! La Titocchia, così, è diventata la prima eliminata della puntata.

La seconda gara, invece, ha visto come protagoniste Valentina e Rosaria, quest’ultima è stata scelta dalla comica in quanto colpevole di averla “portata via” dal gruppo dei Primitivi. Come previsto da molti, poi, è stata proprio la prima a vincere, salvandosi.

Roberto, poi, ha sfidato Fariba nella prova del fuoco. La mamma di Giulia Salemi ha resistito per moltissimo tempo tanto che persino Ilary e Massimiliano l’hanno più volte esortata a smettere la gara.

Ciufoli, però, è riuscito a eguagliare il tempo di Fariba, che si era impegnata per rendere fiera sua figlia. Visto che la donna era stata fermata, così, la conduttrice ha deciso che nessuno dei due sarebbe andato in nomination.

Chi lascerà il gioco venerdì?