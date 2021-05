isola-dei-famosi,-francesca-lodo-eliminata?-i-sondaggi

L’ultima diretta dell’isola dei famosi ha visto una dei concorrenti più forti e longevi andare in nomination, stiamo parlando di Francesca Lodo; l’ex letterina, facente parte del gruppo dei primitivi, rischia l’eliminazione. Ad un passo da Emanuela Tittocchia, Francesca nei sondaggi online sembra particolarmente a rischio. Scopriamo cosa ha deciso il popolo del web e chi potrebbe tornare in Italia.

L’isola dei famosi, tra infortuni ed abbandoni, prosegue e la finale del 7 giugno, stando alle indiscrezioni, si avvicina sempre più; tra meno di un mese eleggeremo il vincitore di questa 15esima edizione particolarmente sfortunata.

Nel corso della scorsa diretta, spostata al venerdì per motivi logistici di incompatibilità con la versione spagnola del reality, sono accadute molte cose, portando tre naufraghe a contendersi il posto in gioco: Emanuela Tittocchia, mandata al televoto da Isolde Kostner in quanto Leader, Francesca Lodo votata dal gruppo e Fariba Tehrani per lo stesso motivo.

I sondaggi online, che monitoriamo prima di ogni diretta, sono molto incerti questa volta e vedono un testa a testa tra Tittocchia e Lodo.

Leggi anche: Isola dei famosi, Francesca Lodo in lacrime ricorda il dramma

Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia: testa a testa

A differenza delle scorse volte in cui le percentuali erano molto chiare sui diversi siti che aprono i sondaggi, questa volta vediamo Francesca Lodo ed Emanuela Tittocchia con le percentuali più alte.

Mentre su Reality House Emanuela Tittocchia è in testa con il 45%, seguita dal 43 % della Lodo, essendo il televoto in negativo, su Grande Fratello Forum la differenza si è accorciata nelle ultime ore: Francesca Lodo con il 52% dei voti è l’eliminata del sito, seguita da Emanuela con il 28% e Fariba con il 15%.

Questa volta il totale dei voti è anche molto alto, essendo arrivati tra i due siti, circa 5000 voti che attestano il sentiment del web; Cosa ne pensate? Per Francesca non sarebbe definitivamente la fine, avendo ancora la possibilità di restare su Playa Imboscada e, nell’eventualità, sarebbe bello vederla insieme a Beatrice Marchetti con la quale non scorreva buon sangue.