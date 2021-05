Spread the love











Francesca Pascale lascia Forza Italia e si mette a coltivare cannabis con le ex detenute: ecco come ha commentato la notizia il suo ex compagno Silvio Berlusconi. Francesca Pascale dichiara di voler aprire un’azienda agricola per la coltivazione e la lavorazione della cannabis light, dopo essersi allontanata da Forza Italia (e da Silvio Berlusconi). A […]

L’articolo Francesca Pascale, 20 milioni di buonuscita ed un milione l’anno “liquidata da Berlusconi come una colf” proviene da Leggilo.org.

