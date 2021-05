Francesca Fioretti rivela: “Ecco perché ho scritto un libro sulla morte di Davide”

Spread the love











Francesca Fioretti racconta in un libro la tragica scomparsa del compagnano Davide Astori. Dopo 3 anni di religioso silenzio La modella spiega perché ha deciso di condividere la sua storia con il pubblico. A pochi giorni dalla condanna per omicidio colposo del medico sportivo che effettuò la visita per l’abilitazione agonistica a Davide Astori, la sua compagna Francesca Fioretti annuncia l’usciata […]

