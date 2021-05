fortnite-lavora-al-prossimo-evento:-quale-potrebbe-essere-il-tema

Spread the love

Sale l’attesa per il prossimo evento di Fortnite. Ecco quale potrebbe essere il tema scelto da Epic Games

Fortnite, ecco quale potrebbe essere il tema del prossimo evento (screenshot)

Tante sorprese in arrivo per l’universo Fortnite. È questa la promessa di Epic Games, che in questi giorni se la sta vedendo con la battaglia legale ai danni di Apple. Il battle royale numero uno al mondo continua a rimanere sulla cresta dell’onda soprattutto grazie alle continue collaborazioni di livello e agli eventi.

A poche settimane di distanza dal lancio ufficiale della skin di Neymar Jr. e all’arrivo dei supereroi della DC Comics, ora è tempo di pensare al prossimo evento. Si sta discutendo di ciò che potrebbe succedere prima dell’arrivo ufficiale della Stagione 7 e, stando a quanto emerso in rete, pare ormai certo che la prossima collaborazione sarà con l’universo NBA.

Fortnite, il prossimo evento sarà a tema NBA

Quasi certamente saranno le 30 franchigie dell’NBA a sbarcare nel battle royale (via Getty)

Stando a quanto svelato da alcuni leak, il prossimo evento di Fortnite sarà quasi sicuramente a tema NBA. Anche il campionato di basket più famoso al mondo si prepara ad arrivare nel battle royale di Epic Games, con LeBron James e Zion Williamson grandi testimonial. La stella dei Los Angeles Lakers dovrebbe persino avere la sua skin esclusiva, mentre non sono ancora arrivate conferme per ciò che riguarda la promessa dei New Orleans Pelicans.

Pare che saranno comprese tutte e 30 le franchigie della lega, supportate dagli avatar già presenti in-game. Presenti i classici compiti da svolgere con le relative ricompense. Sempre secondo quanto svelato da alcuni dataminer, già il prossimo 12 maggio il tutto potrebbe diventare realtà, anche se non si sa ancora per quanto tempo.