“fame-d’amore”-francesca-fialdini-con-un-vestito-tutto-trasparente-foto

Francesca Fialdini incanta i follower con uno foto davvero sensuale. Lo scatto ha conquistato Instagram: è pioggia di like per la bella conduttrice.

Francesca Fialdini (Getty Images)

Francesca Fialdini è una delle conduttrici italiane più belle. Chioma bionda, corpo da dea e un sorriso magico: l’ex Miss Italia è bella come un angelo.

Non solo bellezza. La Fialdini ha alle spalle una carriera davvero niente male: fin da giovanissima ha collaborato con diverse testate, riuscendo rapidamente a farsi strada nel mondo dello spettacolo italiano. Infatti, dopo l’esperienza di Radio Vaticana, è stata scelta per la conduzione del programma A sua immagine.

Da lì si sono susseguiti una serie di successi: come dimenticarla alla guida di Uno mattina in famiglia a fianco di Tiberio Timperi? Proprio in quell’occasione la Fialdini ha conquistato il pubblico italiano.

Francesca Fialdini pubblica una foto bellissima: impossibile restare indifferenti

Ma non è finita qui. La nota conduttrice ha continuato la scalata verso il successo ottenendo la guida di un programma tutto suo. Da noi a ruota libera, infatti, è una trasmissione di grande successo, durante la quale Francesca ha dato prova di grande carisma e talento.

Ma torniamo a parlare della sua straordinaria bellezza. Nonostante Francesca sia molto riservata e composta, il suo aspetto angelico non passa di certo inosservato.

I suoi modi garbati uniti a una dolcezza dei lineamenti invidiabile, la rendono una della conduttrici più belle del panorama italiano.

Non a caso il suo profilo Instagram conta quasi 200mila follower, segno del grande successo che la Fialdini riesce a riscuotere sul web.

Ed eccola in tutto il suo splendore in questo magnifico scatto. Mentre posa seduta con un vestito trasparente nei punti giusti, incanta chiunque si imbatta in questa foto. A corredo del post scrive:

Il fatto stesso che un cuore sia in grado di desiderare dovrebbe essere contato tra i ben più preziosi

Aggiungendo l’hashtag #famedamore. Una semplice citazione o un messaggio per qualcuno? Non ci viene svelato nient’altro. Ciò che è certo è che la foto è davvero un inno all’eleganza e alla raffinatezza, complimenti Francesca!