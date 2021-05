da-noi-a-ruota-libera,-stefania-rocca-gela-francesca-fialdini:-“se-lo-sapevo-non-venivo”

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Da noi a ruota libera il programma, condotto da Francesca Fialdini, che segue Domenica In di Mara Venier. La trasmissione di Francesca Fialdini è sempre molto seguita e le fa da ottimo traino la Domenica In di Mara Venier che ogni domenica non si smentisce mai e fa il boom di ascolti. La Venier è una garanzia per la Rai e dove c’è lei gli ascolti sono sempre al top.

Da Francesca Fialdini vanno ospiti Stefania Rocca e Fortunato Cerlino

Ieri ospiti di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera sono stati Stefania Rocca e Fortunato Cerlino.

Appena entrata in studio Stefania Rocca, visto Cerlino, ha detto: “Se lo sapevo che c’era lui non venivo”.

Chiaramente la Rocca stava scherzando e subito Cerlino ha controbattuto: “Anche io mi chiedo cosa c’entriamo tra di noi mi hai picchiato di brutto mi hai fatto veramente male.”

E la Fialdini: “Vedo che andate molto d’accordo non capisco perché avete fatto un film insieme.” Ma poi Stefania Rocca ha svelato: “Io e Fortunato Cerlino ci amiamo alla follia”.

Stefania Rocca e Fortunato Cerlino hanno interpretato un film per Sky, Dietro la notte. Fortunato Cerlino ha ammesso: “Non ci conoscevamo prima ma dal primo giorno sul set abbiamo capito che entrambi teniamo alle stesse cose ed entrambi amiamo davvero questo lavoro, capendo quando è il momento di scherzare o di fare sul serio.”

I due hanno voluto spiegare: “Dietro la notte è un thriller al femminile le protagoniste vere sono le donne sono loro che muovo i fili.”

Stefania Sandrelli appena inizia l’intervista si blocca e poi dice a Francesca Fialdini: “Abbi pazienza”

Ieri, ospite da Francesca Fialdini è andata anche la bravissima attrice Stefania Sandrelli che, però, appena iniziata l’intervista si è bloccata per l’emozione e ha detto: “Scusami, ma sono un pochino emozionata. E poi, quando mi si fanno delle domande sulla vita privata, la testa comincia ad andare i cavoli suoi”.

Ma poi l’intervista è proseguita senza alcun intoppo e la Sandrelli si è tanto raccontata.

Stefania Sandrelli ha anche detto: “Penso di essere stata molto preziosa e di aver fatto qualcosa di buono per l’Italia. Mi hanno sempre definito come una sorta di pietra dello scandalo, per ciò che proponevo, ma io non mi ci sono mai sentita. Anticipavo solo i tempi”.

E poi, a proposito degli attori con cui ha lavorato ha detto: “Non potrei che spendere delle parole quasi su tutti, ma Nino Manfredi rimane e rimarrà per sempre il mio tipo ideale. Era l’unico a rispecchiare certe caratteristiche. Nessuno come lui”.

