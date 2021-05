che-tempo-che-fa,-mara-venier-“mi-avevano-detto-di-…”,-fabio-fazio-resta-senza-parole

Spread the love











Nella giornata di ieri Fabio Fazio è stato ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in e la conduttrice è stata invece ospite nel salotto di Che tempo che fa. Insomma, uno scambio di favori se così li vogliamo chiamare, avvenuto proprio nella stessa giornata, domenica 9 maggio. Proprio nel salotto di Che tempo che fa, nel corso della chiacchierata con Fabio Fazio, Mara Venier si sarebbe lasciata andare ad un siparietto piuttosto divertente con Luciana Littizzetto. Quest’ultima come tutti sappiamo, è una nota conduttrice, una tra le più amate attrici di tutti i tempi. Da molti anni ormai Luciana Littizzetto è la spalla destra di Fabio Fazio. Ma cosa è accaduto con Mara Venier?

Fabio Fazio e Mara Venier, lui ospite a Domenica In lei a Che tempo che fa

Ebbene sì, nella giornata di ieri Fabio Fazio è stato ospite nel salotto di Mara e quest’ultima poi ha rilasciato una intervista a Che tempo che fa. Poi non finisce qui, perché Mara Venier è stata protagonista di un siparietto molto divertente con la sua amica Luciana Littizzetto. “Prima il virus, adesso il razzo… Sai che vivo a Roma, io non ho dormito stanotte. Avevano detto di stare lontano dalle vetrate e non all’ultimo piano, ma io vivo in una mansarda piena di vetrate. Praticamente ho fatto mattina, i pezzi non sono caduti”. Queste le parole di Mara, la quale aveva già espresso questa grande preoccupazione del corso della puntata di Domenica In. Poi la Venier avrebbe ancora aggiunto “Signori cinesi, io vi amo tantissimo, ma ce date un attimo di pace?”. Queste ancora le parole della conduttrice, piuttosto divertita.

Il segreto della conduttrice

Sembra che ad un certo punto la conduttrice abbia comunque svelato un grande segreto, ovvero quello che le ha permesso di conquistare il marito Nicola Carraro. Sembra che la conduttrice ad un certo punto abbia raccontato di aver conquistato il marito con pasta e fagioli che considererebbe meglio di qualsiasi altra cosa. “L’ho conquistato con la cucina. Poi c’è stata una serata a base di grappa. Mangio continuamente, durante la pandemia ho preso 13 chili. Ma adoro cucinare, mi rilassa”, ha aggiunto ancora Mara. Quest’ultima ad un certo punto avrebbe fatto una confessione davvero scioccante sul suo cognome.

La confessione scioccante di Mara Venier sul suo cognome

In realtà la conduttrice di Domenica in, avrebbe spiegato come effettivamente il suo cognome non sia Venier, ma Provoleri. La conduttrice avrebbe spiegato che a darle quel cognome è stato il regista del suo primo film. A tal riguardo, avrebbe anche aggiunto che inizialmente lei non voleva fare l’attrice, ma che si è trovata per caso ad accompagnare il marito di allora ed il regista vedendola la scelse per il suo film. “Mi sono sposata a 17 anni ed ero incinta di Elisabetta, ma non sono stata mai giudicata. C’era una certa mentalità all’epoca, ma i miei genitori non mi hanno mai giudicata, soprattutto mia madre, visto che mio padre se ne è andato quando avevo 23 anni”. Poi racconta un aneddoto riguardo il suo passato: “Ero bruttissima. Ho ancora un colore di pelle ambrato, ma quando ero piccola venivo presa in giro. Mi dicevano “Ma tuo papà è marocchino?”, pensando che fosse un uomo di colore. Io tornavo a casa, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l’Ajax. Mia sorella invece era bionda e bellissima, io ero Calimero”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...