calciomercato-inter,-colpaccio-dalla-germania:-due-giocatori-in-cambio

Calciomercato Inter, si avvicina il colpaccio dalla Germania. Per lui, i nerazzurri sono pronti a sacrificare due giocatori

Calciomercato Inter, pronto il colpaccio dalla Bundesliga (Foto: Getty)

È già tempo di pianificare la prossima stagione per l’Inter. La vittoria dello Scudetto è ormai stata ampiamente festeggiata, in attesa di poter alzare al cielo il trofeo tanto agognato. Sono giornate ben più complicate per la dirigenza, chiamata ad arginare i danni a livello finanziario e a convincere i propri giocatori ad accettare decurtazioni dai propri stipendi.

Intanto però, iniziano ad emergere anche le prime mosse per ciò che riguarda la prossima sessione di calciomercato. La dirigenza è chiamata a rinforzare una rosa che l’anno prossimo dovrà confermarsi in Serie A e fare decisamente meglio in Champions League. C’è un nome che il tecnico Antonio Conte ha chiesto a gran voce e che potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, Conte ha chiesto Filip Kostic

Il nome nuovo è Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Pronto lo scambio con due giocatori nerazzurri (Getty Images)

È Filip Kostic il colpo richiesto dal tecnico nerazzurro Antonio Conte per rinforzare la sua Inter. Esterno di sinistra dell’Eintracht Francoforte, quest’anno ha già segnato 4 gol e ben 15 assist. Per lui, stando a quanto riferisce Interlive.it, Marotta ed Ausilio sarebbero pronti ad offrire i cartellini di due giocatori in esubero: Matias Vecino e Valentino Lazaro. Ad aggiungersi, un conguaglio economico pari a circa 7 milioni di euro.

La corsia di sinistra andrà rinforzata anche a causa del probabile addio di Ashley Young. Lo sa bene l’allenatore leccese, che da tempo monitora proprio le prestazioni di Filip Kostic. Il classe 1992 potrebbe rappresentare il primo regalo post Scudetto.