brasato-al-barolo

1 Tagliate le carote, il sedano e la cipolla a dadotti e raccoglieteli in un recipiente capiente con la carne, i chiodi di garofano, le bacche di ginepro, l’alloro e la cannella, coprendo tutto con il vino. Lasciate marinare in frigorifero per almeno 12 ore, girando due o tre volte la carne.

2 Scaldate 40 g di burro chiarificato in una padella larga, unite la carne scolata dalla marinata, insaporite con sale e pepe e rosolatela a fiamma viva su tutti i lati per circa 10 minuti, finché non si sarà formata una crosticina di colore bruno-dorato.

3 Rosolate le verdure scolate dalla marinata in una pentola ovale, preferibilmente di ghisa, con 1 cucchiaio di burro chiarificato per un paio di minuti. Unite la carne, 3⁄4 della marinata e cuocete a fiamma bassa con il coperchio per circa 3 ore, girando un paio di volte la carne; verificate che l’intingolo di cottura non si asciughi troppo, altrimenti aggiungete la marinata rimasta o del brodo di carne.