belen-rodriguez-come-non-l’avete-mai-vista-con-il-suo-fidanzato:-volano-parole-indicibili

Belen non le manda a dire al suo fidanzato e volano parolacce senza una fine. Andiamo a svelare la vicenda

Belen Rodriguez (Instagram)

La coppia composta dalla Rodriguez e dal suo fidanzato Antonino è una delle più chiacchierate del momento.

Le vicende legate ai due infatti sono seguitissime dal web, il quale curiosa costantemente tra le loro varie pubblicazioni sulle rispettive pagine social. La modella è in dolce attesa della secondogenita, Luna Marie, la quale dovrebbe nascere verso l’inizio della prossima estate.

Nonostante la gravidanza sia quindi in stato avanzato, l’argentina insieme al suo compagno continuano a godersi la vita, soprattutto in queste ultime bellissime giornate di sole. Al tempo stesso però, Belen prosegue la sua attività di influencer, come abbiamo modo di ammirare nei vari scatti da lei caricati su Instagram.

Anche Antonino si sta abituando man mano ai vari impegni della modella. Dopo la vacanza di qualche settimana fa alle Caraibi, i due sono tornati e l’ex di Stefano De Martino ha riabbracciato suo figlio Santiago, il quale nel suddetto periodo era rimasto a casa con il padre.

Leggi qui -> Belen e le labbra gonfie: È successo per questo | Gli attacchi non tardano ad arrivare

Leggi qui -> Belen e Cecilia Rodriguez diventano stiliste: Ecco quanto costano i loro costumi

La reazione di Belen alle “prese in giro” di Antonino

Un po’ di tempo fa, era uscita l’indiscrezione secondo la quale avremmo visto a breve le nozze tra Belen ed Antonino.

Tale notizia è stata presto smentita, anche perché la separazione tra la conduttrice ed il suo ex compagno non ha ancora visto il completamento di tutto l’iter burocratico. Probabilmente in futuro il matrimonio arriverà, anche se al momento la data precisa non è assolutamente ipotizzabile.

Nelle ultimissime Instagram Story della Rodriguez, quest’ultima si è mostrata in compagnia della sua amata famiglia. Nei video da lei caricati, sono presenti Antonino e Santiago, oltre a Jeremias, fratello dell’argentina.

Ritratti in alcune scene di vita quotidiana, nella fattispecie un pranzo all’aperto, i membri della famiglia sono apparsi sorridenti durante una situazione gioviale. A catturare l’attenzione è stato Spinalbese stesso, il quale si è reso protagonista di una buffa imitazione della sua amata.

L’ex hair-stylist infatti, è stato immortalato nel gesto di accarezzarsi la pancia, imitando al tempo stesso alcune frasi che Belen pronuncerebbe spesso. La risposta della showgirl non si è fatta attendere: “Lo sai che sei uno st**nzo?”.

Antonino Spinalbese (Instagram)

Naturalmente anche lei ha usato un tono scherzoso, così come tutto il resto della circostanza, nella quale abbiamo notato anche un divertitissimo Jeremias, che si è fatto tante risate alla vista dell’imitazione offerta da suo cognato.