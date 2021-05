arriva-l’ultima-puntata-de-la-compagnia-del-cigno-2

De La compagnia del cigno 2 l’ultima puntata quando va in onda su Rai 1?

Quando finisce su Rai 1 la seconda stagione de La compagnia del cigno? Scopriamo quando assistere all’ultima puntata della fiction Rai ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, in onda da domenica 11 aprile 2021 in prima visione su Rai 1. Nelle nuove puntate della fiction ideata da Ivan Cotroneo rivediamo i nostri sette giovani musicisti, guidati ancora una volta dall’inflessibile maestro Luca Marioni (Alessio Boni).

Parliamo di Barbara (Fotinì Peluso), Sara (Hildegard De Stefano), Matteo (Leonardo Mazzarotto), Domenico (Manuele Misuraca), Robbo (Ario Sgroi) e Rosario (Francesco Tozzi), protagonisti di nuove storie ed emozionanti sfide musicali.

Quest’anno ad accelerare i conflitti è l’arrivo di un nuovo maestro (Teoman Kayà), ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, nonché vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, ora direttore d’orchestra di fama mondiale.

Quando assistere quindi all’ultima puntata che conclude le loro emozionanti avventure? La compagnia del cigno 2 stagione arriva al capolinea con l’ultima puntata domenica 16 maggio 2021, salvo variazioni di palinsesto.

La compagnia del cigno finale e numero puntate

Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, e realizzata con il patrocinio del comune di Milano, da quante puntate è formata La compagnia del cigno 2? In tutto la seconda stagione della serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta è formata da dodici episodi in onda nel corso di sei prime serate. Ogni puntata è quindi formata da un doppio episodio. Di seguito trovi la programmazione completa della fiction in onda su Rai 1.

Prima puntata – 11 aprile 2021

– 11 aprile 2021 Seconda puntata – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 Terza puntata – 25 aprile 2021

– 25 aprile 2021 Quarta puntata – 2 maggio 2021

– 2 maggio 2021 Quinta puntata – 9 maggio 2021

– 9 maggio 2021 Sesta puntata – 16 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione della fiction La compagnia del cigno 2 su Rai 1 è soggetta a variazioni.