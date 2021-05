Anticipazione- Uomini e Donne: La scelta del tronista: ecco di chi si tratta

Durante il dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi un tronista farà la sua scelta. Ecco di chi stiamo parlando

Il famoso programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi va in onda su Canale 5 dal 1996. Il programma nasce come versione “adulta” del talk show Amici andato in onda dal 1992 al 1997 con la differenza che inizialmente il programma venne ideato per parlare in pubblico di una propria storia personale e discuterne con il pubblico.

Dal 2001 però, il programma ha assunto una valenza completamente diversa, divenendo un programma in cui si fanno incontri in modo da trovare l’amore e una nuova relazione sentimentale, e per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione aveva aperto anche a relazioni omosessuali. Protagonista ella versione nuova del dating era ed è la figura del tronista ovvero colui che è in cerca dell’anima gemella al quale, a turno vengono presentati i corteggiatori o le corteggiatrici.

Il primo tronista in assoluto del programma è stato Roberto Maltoni, un uomo single di mezza età ed è in questa occasione che si fece notare Tina Cipollari, che divenne famosa per il suo abbigliamento e atteggiamento da vamp oggi una delle opinioniste più influenti del programma.

Per questa edizione i tronisti sono Samantha, Giacomo e Massimiliano e pare che proprio quest’ultimo abbia scelto chi lo accompagnerà nel suo percorso di vita.

La scelta di Massimiliano

Nel famoso dating show Uomini e Donne arriva finalmente la scelta che il pubblico aspettava: quella di Massimiliano Mollicone. Il bel ragazzo dagli occhi celesti e capelli biondi era rimasto con due sole corteggiatrici Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto.

La scelta è stata realizzata l’8 maggio 2021 ed è ricaduta su Vanessa Spoto; la ragazza nella puntata precedente aveva deciso di abbandonare lo studio in seguito ad un incontro acceso con l’altra corteggiatrice Eugenia che non aveva speso parole carine per la sua rivale tanto da affermare: “Per quello che ho potuto vedere, Vanessa è una ragazza che non riesco ad apprezzare. È molto bella, ma io personalmente non vedo altro. Emergere raccontando sulle proprie sfortune non è una modalità che condivido, tantomeno apprezzo. Mi sto sforzando di capire cosa possa aver visto Massimiliano in lei, perché non lo ritengo una persona superficiale, ma per il momento non ci sono riuscita”.

Vanessa, la scelta del tronista è una ragazza di soli 19 anni nata a Prato che lavora in un indutria di filato, di proprietà del marito della sorella tanto da dichiarare: “Mi occupo di ripassare le rocche e vedere se ci sono difetti. Non sto mai ferma e mi piace molto questo. Con questo lavoro, si è guadagnata una indipendenza economica: “Per me è stata una soddisfazione”.

Il suo obiettivo ora è quello di trasferirsi nella capitale in compagnia del bel Mollicone.