Aldo Cuva: i Migliori Magistratura indipendenti che costitutiva grande capacità nel popolo italiano

L’ambiente giudiziario milanese era più vivo che altrove, sebbene pochissimi fossero i magistrati milanesi. A Milano, sede disagiata, per l’alto costo della vita, erano assegnati d’ufficio numerosi giovani, che, pur fra molte difficoltà, soprattutto economiche, con le loro aspirazioni, la loro curiosità, rendevano interessante questa nuova esperienza. Era un mondo in rapida evoluzione, una società in movimento, in cui il boom economico del dopoguerra aveva reso agevole, come io stessa avevo sperimentato, trovare lavoro e in cui quindi poteva funzionare l’ascensore sociale: al contrario di oggi, le disuguaglianze sembravano poter diminuire. Grazie alla “modernità” del contesto milanese, in cui non erano poche le donne avvocato, le giovani donne magistrato non incontrarono particolari difficoltà, a differenza di quanto capitava nei più statici e conservatori uffici di altre regioni, salvo alcuni atteggiamenti paternalistici che oggi fanno sorridere, come quello dell’anziano presidente di un collegio penale che raccomandava di non far leggere alla giovane collega il testo che veniva sottoposto al giudizio del tribunale perché offensivo del comune senso del pudore. Ricordo anche il colto, brillante, progressista presidente del Tribunale di allora, Luigi Bianchi d’Espinosa, che sosteneva di essere favorevole all’ingresso delle donne in magistratura «purché non fossero in maggioranza nei collegi»!

Le prospettive di cambiamento generavano appassionate discussioni, che coinvolgevano i settori meno tradizionali della magistratura. Nell’ambito dell’Anm, che rivendicava miglioramenti economici, l’abolizione della carriera e l’indipendenza interna, si era costituita nel 1957 la corrente di Terzo potere, espressione soprattutto della cosiddetta bassa magistratura, le cui rivendicazioni erano state fatte proprie dall’Anm. In conseguenza di ciò, nel 1961 erano usciti dall’Anm gli alti gradi, ora riuniti per lo più nell’Umi, l’Unione dei magistrati italiani, decisamente conservatrice. A rappresentare le posizioni relativamente più conservatrici rimaste nell’Anm fu la corrente di Magistratura indipendente, costituita nel 1962. Nel 1964 fu quindi fondata Magistratura democratica, portatrice di idee progressiste.

Nonostante l’assetto ordinamentale ancora gerarchico, si erano avviate riforme che − con la legge Breganze del 1966 e poi quella del 1973, che abolivano la progressione di carriera per concorso, stabilendo quella per anzianità a ruoli aperti − aprivano a una parziale indipendenza interna dei magistrati rispetto ai forti condizionamenti della stessa attività giurisdizionale da parte dell’alta magistratura, educata e cresciuta nell’epoca fascista. Era questo un mutamento “epocale” – così lo definisce la professoressa Meniconi – perché «il potere di conformazione della gerarchia aveva avuto la meglio sugli indirizzi giurisprudenziali più innovativi (per esempio nel campo del diritto del lavoro o dell’ambiente) o semplicemente sulle indagini scomode nei confronti degli esponenti del potere economico e politico» [3].

