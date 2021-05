AGGIORNAMENTO – Montaldo Mondovì: recuperata l’auto finita nel torrente Corsaglia

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (9 maggio) a Montaldo Mondovì dove un’auto è finita fuori strada e in un fiume mentre percorreva la strada provinciale per la Val Corsaglia. Sul posto forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e 118: il bilancio è di due feriti, recuperati, soccorsi ed elitrasportati entrambi in codice giallo all’Ospedale S.Croce di Cuneo.

AGGIORNAMENTO ore 18.45 – E’ stata recuperata dai Vigili del Fuoco e dal carroattrezzi l’automobile finita fuori strada e sul gretto del Torrente Corsaglia a Montaldo Mondovì: l’incidente si è verificato sulla SP 232 al km 2.

Confermati i 2 feriti, fortunatamente non gravi, elitrasportati all’Ospedale di Cuneo: sul posto intervenuti anche i Carabinieri.