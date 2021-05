Absentia 4 stagione non ci sarà

Spread the love

Niente Absentia 4, finisce con la terza stagione

Niente da fare per Absentia 4 stagione: Prime Video non assegnerà all’agente Emily Byrne una quarta missione!

Risale al 7 maggio 2021 la notizia ufficiale della chiusura della serie con Stana Katic, qui al suo primo progetto dopo la fine di Castle 8 da cui è licenziata da ABC senza troppe cerimonie.

A dare l’annuncio della cancellazione è Katic stessa tramite un tweet dove spiega ai fan la decisione di chiudere la serie, pensata sin dall’inizio per essere formata da sole 3 stagioni.

“Nonostante avessimo ballato con l’idea di continuare la storia, Absentia è sempre stata pensata per essere di solo tre stagioni, e non potevo immaginare a una nota migliore su cui finire… per qualsiasi persona su questo pianeta, ma soprattutto [il personaggio di Katic] Emily e i suoi cari.” scrive l’attrice nel suo post condiviso su Twitter.

Debutta venerdì 17 luglio la terza stagione di Absentia con protagonista Stana Katic, che della serie è anche produttrice, su Amazon Prime Video. Realizzata da Sony Pictures Television per i canali AXN del gruppo, Absentia è disponibile su Viaplay nei Paesi nordici e sul canale Showcase in Canada.

“Quando nel gennaio 2017 mi hanno chiesto se fossi pronta a trascorrere tre anni in Bulgaria a girare una serie TV via cavo, non avevo idea di cosa mi aspettarmi“. Aggiunge Katic nel suo messaggio rivolto ai fan.

“Non mi sarei mai potuta immaginare le collaborazioni creative e le amicizie che si sono formate e che hanno arricchito la mia vita. Tre stagioni erano lo spazio perfetto per un viaggio bello, complicato e meravigliosamente appagante. “

Sebbene quindi la terza stagione non sia dichiarata come quella conclusiva, alla fine Prime Video decide di calare il sipario sulla serie thriller che si ferma a un totale di tre stagioni per 30 episodi.

“È grazie a VOI che il nostro programma è stato un grande successo per le sue emittenti”, prosegue l’attrice protagonista nel suo post. “È grazie a TE che possiamo intrattenerti ed essere narratori. E qualunque sia il prossimo progetto su cui questa tribù di narratori ribelli lavorerà, spero che li seguirete tutti.

Absentia ben si è sposata con le produzioni thriller dal respiro internazionale su cui Amazon Prime Video ha puntato per il proprio catalogo, come Hanna e Tom Clancy’s Jack Ryan.

La prima stagione ha debuttato il 2 febbraio 2018, mentre la seconda il 14 giugno dell’anno seguente. La terza stagione è approdata su Prime Video a partire dal 17 luglio.

Absentia trama, di cosa parla

Absentia inizia quando l’agente dell’FBI Emily Byrne (Katic) è ritrovata in un rifugio immerso in un bosco, semi viva, senza alcun ricordo degli anni passati. Emily era scomparsa nel nulla sei anni prima mentre era intenta a dare la caccia ad uno dei serial killer più efferati di Boston. Essendo sparita nel nulla, l’agente speciale Byrne fu dichiarata morta in absentia (da qui il titolo della serie) e considerata l’ennesima vittima della follia di Conrad Harlow.

Nella terza stagione, Emily affronta una minaccia derivante da uno dei casi seguiti dal suo ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger). Per tutelare la propria famiglia, lei parte in missione lontano da Boston per affrontare un complotto ben più vasto di quello immaginato, l’ultimo.

Absentia 4 cast, attori e personaggi

Capitanato da Stana Katic (Emily Byrne) e Patrick Heusinger (Nick Durand), il cast di Absentia è composto da Geoff Bell (Colin Dawkins), Matthew Le Nevez (Cal Isaac), Josette Simon (Rowena Kincade) e Neil Jackson (Jack Byrne).

Completano il cast Natasha Little (Julianne Gunnarsen), Paul Freeman (Warren Byrne), Patrick McAuley (Flynn Durand) e Christopher Colquhoun (Derek Crown).

Absentia in streaming, dove vedere le stagioni

Dove guardare tutte le stagioni di Absentia in streaming? Le trovi su Amazon Prime Video in Italia, e in diversi paesi nel mondo tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Australia, Austria, India, Israele, Paesi Bassi, Singapore e Corea del Sud.

La serie è prodotta da Bizu Productions in collaborazione con Gemstone Studios di Sony Pictures Television.