vincenzo-serie-tv,-dal-9-maggio-su-netflix

Vincenzo serie tv quando esce? Dal 9 maggio su Netflix

Debutta domenica 9 maggio su Netflix la prima stagione di Vincenzo serie tv, un’intrigante black comedy sudcoreana interpretata da Song Joong-ki (Il suono del tuo cuore).

Dopo essere stata presentata in anteprima lo scorso 20 febbraio 2021 su tvN, network sudcoreano che la trasmette fino al 2 maggio, Vincenzo approda in contemporanea anche su Netflix in Corea del Sud.

In seguito poi alla prima tv nel Paese di produzione, arriva il turno della grande distribuzione globale prevista nel resto dei territori raggiungi dal colosso dello streaming. Ecco quindi che a partire da domenica 9 maggio la serie scritta da Park Jae-bum e diretta da Kim Hee-won raggiunge anche l’Italia in esclusiva su Netflix.

Di cosa parla Vincenzo serie Netflix?

Una Scena Di Vincenzo Con Song Joong-ki (Vincenzo Cassano/Park Joo-hyung).

Qual è la trama di Vincenzo serie tv? Dopo essersi trasferito in Italia all’età di otto anni, ed essere stato adottato dal temuto Don Fabio Cassano, il piccolo Park Joo-hyung, ribattezzato Vincenzo, diventa a tutti gli effetti un componente della famiglia mafiosa. Quando però il suo padrino muore, Vincenzo non ha più protezione e per questo rischia di essere fatto fuori dal vero figlio del boss. Per evitarlo, il ragazzo adesso avvocato di mafia fugge a Seoul. Una volta tornato a casa, sarà nella sua terra d’origine che Vincenzo ripagherà con la stessa moneta l’organizzazione criminale che gli ha voltato le spalle e lo ha costretto a scappare.

Vincenzo puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione di Vincenzo serie tv? In tutto sono venti gli episodi del primo capitolo della serie sudcoreana prodotta da Studio Dragon e disponibile su Netflix dal 9 maggio 2021.

Vincenzo cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast principale di Vincenzo serie tv? Accanto al protagonista Song Joong- ki, qui nei panni di Vincenzo Cassano/Park Joo-hyung, troviamo anche Jeon Yeo-been nella parte di Hong Cha-young, una avvocatessa associata allo studio legale Woosang. Accanto a loro ci sono poi Ok Taec-yeon nella parte della stagista Jang Jun-woo/Jang Han-seok, Kim Yeo-jin in quella dell’ex pubblico ministero Choi Myung-hee e Kwak Dong-yeon nel ruolo del fratellastro di Jang Jun-woo Jang Han-seo.

Vincenzo trailer

Ecco un primo sguardo alla serie sudcureana con il primo trailer ufficiale diffuso da Netflix lo scorso 9 febbraio 2021.



Vincenzo in streaming, dove vederlo

Dove vedere Vincenzo serie tv in streaming? Trattandosi di una serie tv destinata al colosso dello streaming, a partire da domenica 9 maggio 2021 la prima stagione del dramma sudcoreano è disponibile in esclusiva su Netflix.