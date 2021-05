una-vita,-anticipazioni-dal-10-al-14-maggio:-bellita-rischia-di-morire?

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 10 al 14 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? I Dominguez sono molto preoccupati. Bellita sta di nuovo male. Il referto del medico segnala tracce di veleno nel sangue della donna. Poco prima Emilio ha fatto una scoperta terribile su Margarita.

Bellita sembrava essersi ripresa. Le sue condizioni di salute, però, peggiorano di nuovo.

I Dominguez ricevono il referto del laboratorio e scoprono che Bellita è stata avvelenata.

Poco prima Emilio, il fidanzato di Cinta, aveva sorpreso Margarita, che pensava di non essere vista, mentre versava una strana polverina nel tè per Bellita.

Pasamar le aveva chiesto spiegazioni. La moglie di Carchano aveva farfugliato qualcosa rimanendo molto vaga e poi se ne era andata in tutta fretta, dimenticando la borsetta con la fiala a casa dei Dominguez.

Dopo il referto del medico, Emilio rivela a Cinta, José e Arantxa la scena a cui aveva assistito.

Fortunatamente il figlio di Felicia aveva raccolto il sacchettino con la boccetta che Margarita aveva fatto cadere. José corre subito dal medico per farla analizzare.

Che cosa vedremo ancora nei nuovi episodi di “Una Vita” dal 10 al 14 maggio?

Camino e sua madre Felicia discutono nuovamente su Maite. Arrabbiata con la figlia, Felicia le dà uno schiaffo. La ragazza scappa disperata dalla maestra d’arte.

La pittrice la consola e la incoraggia a tornare a casa. Camino, di ritorno al ristorante, avverte sua madre: la ragazza è cambiata, non è più taciturna e sottomessa, ma è diventata una donna che sa cosa vuole.

La Pasamar junior mette in guardia il genitore: se la picchierà di nuovo, se ne andrà di casa per sempre.

Jacinto e Casilda sognavano in grande dopo aver giocato alla lotteria in base alle indicazioni di zia Anita, ma vincono un premio minore.

Santiago ha fatto vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza ha insistito nel voler sapere chi lui fosse veramente.

La Sampaio, perciò, ha rifiutato la proposta di Becerra di andare a Cuba. Lui, esitando per i sentimenti che prova per la giovane, alla fine ha ceduto e ha svelato la sua reale identità.

Colui che si è spacciato per Santiago in realtà è Israel, il fratello gemello del marito morto. L’uomo si è presentato ad Acacias su ordine di Andrade per mandare all’aria il matrimonio di Marcia con Felipe.

“Una Vita” va in onda durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa su Canale 5.

Sabato 15 maggio la soap spagnola sarà trasmessa dalle 14.10 alle 15.30 prima di “Verissimo” sempre su Canale 5.