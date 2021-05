star,-ecco-il-catalogo-completo

Spread the love

Svelato il catalogo Star completo

Cosa propone il catalogo di Star? Martedì 23 febbraio scopriamo Star su Disney+, il suo nuovo brand di intrattenimento generale presente all’interno della piattaforma streaming, che porterà agli abbonati un nuovo mondo di serie televisive, film e titoli originali Star in continua espansione.

Un po’ di numeri: 42 serie televisive, 249 film e 5 serie Star Original esclusive presenti nel catalogo italiano al lancio di Star.

Non è finita qui: ogni mese saranno aggiunti nuovi titoli provenienti dagli Studios creativi di proprietà Disney, tra cui Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Sul fronte delle Star Original, fanno il loro debutto in Italia il thriller Big Sky, e la serie giovane Love, Victor. Insieme a loro, la produzione animata Solar Opposites e l’epopea noir The Godfather of Harlem.

Dallo scrigno di Disney TV Studios giungono le serie televisive cult più amate. Tra queste, le sedici stagioni di Grey’s Anatomy, la saga completa di 24, tutta Buffy l’ammazzavampiri, X-Files, Lost, I Griffin e molte altre ancora.

Per quanto riguarda i film, al suo debutto Star includerà nel suo catalogo pellicole acclamate come Braveheart – Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

Catalogo Star serie tv e film a maggio

The Hot Zone , stagione 1, dal 7 maggio

, stagione 1, dal 7 maggio 28 Giorni Dopo , dal 7 maggio

, dal 7 maggio 28 Settimane Dopo , dal 7 maggio

, dal 7 maggio Tutto In Famiglia , stagioni 1-5, dal 7 maggio

, stagioni 1-5, dal 7 maggio Angel , stagioni 1-5, dal 7 maggio

, stagioni 1-5, dal 7 maggio American Housewife , stagione 1, dal 14 maggio

, stagione 1, dal 14 maggio Alien vs Predator , dal 14 maggio

, dal 14 maggio Hitchcock , dal 14 maggio

, dal 14 maggio New Girl , stagioni 1-7, dal 14 maggio

, stagioni 1-7, dal 14 maggio Lie To Me , stagioni 1-3, dal 21 maggio

, stagioni 1-3, dal 21 maggio The Last Man On Earth , stagioni 1-4, dal 21 maggio

, stagioni 1-4, dal 21 maggio American Housewife , stagione 2, dal 21 maggio

, stagione 2, dal 21 maggio Marvel’s M.O.D.O.K. , stagione 1, dal 21 maggio

, stagione 1, dal 21 maggio American Housewife , stagione 3, dal 28 maggio

, stagione 3, dal 28 maggio My Name Is Earl , stagioni 1-4, dal 28 maggio

, stagioni 1-4, dal 28 maggio Rebel , stagione 1, dal 28 maggio

, stagione 1, dal 28 maggio Io, Robot, dal 28 maggio

Catalogo Star serie tv e film ad aprile

Criminal Minds , stagioni 1-14, dal 2 aprile

, stagioni 1-14, dal 2 aprile Il padre della sposa , dal 2 aprile

, dal 2 aprile Il padre della sposa 2 , dal 2 aprile

, dal 2 aprile Bob’s Burger , stagioni 1-9, dal 9 aprile

, stagioni 1-9, dal 9 aprile Narciso Nero , miniserie, dal 16 aprile

, miniserie, dal 16 aprile Fosse/Verdon , miniserie, dal 16 aprile

, miniserie, dal 16 aprile X-Files: Voglio Crederci , dal 16 aprile

, dal 16 aprile Grown-ish , stagioni 1-2, dal 23 aprile

, stagioni 1-2, dal 23 aprile La forma dell’acqua , dal 23 aprile

, dal 23 aprile Signs , dal 23 aprile

, dal 23 aprile Nomadland, dal 30 aprile

Catalogo Star serie tv e film a marzo

Dollface , stagione 1, dal 5 marzo

, stagione 1, dal 5 marzo La Favorita , dal 5 marzo

, dal 5 marzo Wild , dal 5 marzo

, dal 5 marzo Grand Budapest Hotel , dal 5 marzo

, dal 5 marzo Sideways – In viaggio con Jack , dal 5 marzo

, dal 5 marzo Filthy Rich , stagione 1, dal 12 marzo

, stagione 1, dal 12 marzo Quantico , stagioni 1-3, dal 12 marzo

, stagioni 1-3, dal 12 marzo The Catch , stagioni 1-2, dal 12 marzo

, stagioni 1-2, dal 12 marzo Copia Originale , dal 19 marzo

, dal 19 marzo Il braccio violento della legge , dal 19 marzo

, dal 19 marzo Conan il barbaro , dal 19 marzo

, dal 19 marzo NeXT , stagione 1, dal 19 marzo

, stagione 1, dal 19 marzo The Resident , stagioni 1-3, dal 19 marzo

, stagioni 1-3, dal 19 marzo L’amore ai tempi del corona , stagione 1, dal 26 marzo

, stagione 1, dal 26 marzo Genius: Einstein e Genius: Picasso , stagioni 1-2, dal 26 marzo

e , stagioni 1-2, dal 26 marzo Il cigno nero , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Romeo + Giulietta di William Shakespeare , dal 26 marzo

, dal 26 marzo Air Force One, dal 26 marzo

Catalogo Star serie tv disponibili su Disney+

In ordine alfabetico, ecco l’elenco delle serie televisive disponibili su Star a partire dal suo lancio, fissato per martedì 23 febbraio su Disney+

24 (2001) (stagioni 1-8)

(2001) (stagioni 1-8) 24: Live Another Day (stagione 9)

(stagione 9) 24: Legacy (2016) (stagione 1)

(2016) (stagione 1) 9-1-1 (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) La vita Secondo Jim (stagioni 1-8)

(stagioni 1-8) Alias (stagioni 1-5)

(stagioni 1-5) American Dad (stagioni 1-10)

(stagioni 1-10) Atlanta (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) Big Sky (Star Original) (stagione 1)

(Star Original) (stagione 1) Black-ish (stagioni 1-5)

(stagioni 1-5) Bones (stagioni 1-12)

(stagioni 1-12) Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (stagioni 1-5)

(stagioni 1-5) Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-7)

(stagioni 1-7) Burn Notice – Duro a morire (stagioni 1-7)

(stagioni 1-7) Castle (stagioni 1-8)

(stagioni 1-8) The Cleveland Show (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) Cougar Town (stagioni 1-6)

(stagioni 1-6) Desperate Housewives (stagioni 1-8)

(stagioni 1-8) Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) I Griffin (stagioni 1-17)

(stagioni 1-17) Feud (stagioni 1)

(stagioni 1) Flashforward (stagioni 1)

(stagioni 1) Futurama (stagioni 1-10)

(stagioni 1-10) The Gifted (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) Glee (stagioni 1-6)

(stagioni 1-6) Godfather of Harlem (Star Original) (stagione 1)

(Star Original) (stagione 1) Grey’s Anatomy (stagioni 1-16)

(stagioni 1-16) Helstrom (Star Original) (stagioni 1)

(Star Original) (stagioni 1) High Fidelity (stagione 1)

(stagione 1) Homeland (stagioni 1-8)

(stagioni 1-8) How I Met Your Mother (stagioni 1-9)

(stagioni 1-9) Il lato oscuro dell’Europa (stagione 1)

(stagione 1) Lance (stagione 1)

(stagione 1) Lost (stagioni 1-6)

(stagioni 1-6) Love, Victor (Star Original) (stagione 1)

(Star Original) (stagione 1) Marte (stagione 1-2)

(stagione 1-2) Modern Family (stagioni 1-11)

(stagioni 1-11) O.J.: Made in America (stagione 1)

(stagione 1) Perception (stagioni 1-3)

(stagioni 1-3) Prison Break (stagioni 1-5)

(stagioni 1-5) Resurrection (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) Revenge (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) Scandal (stagioni 1-7)

(stagioni 1-7) Scream Queens (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) Scrubs (stagioni 1-9)

(stagioni 1-9) Sleepy Hollow (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) Solar Opposites (Star Original) (stagione 1)

(Star Original) (stagione 1) Station 19 (stagioni 1-2)

(stagioni 1-2) The Strain (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) Terra Nova (stagione 1)

(stagione 1) Terriers (stagione 1)

(stagione 1) The Americans (stagioni 1-6)

(stagioni 1-6) Ugly Betty (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) X-Files (stagioni 1-11)

Catalogo Star speciali tv disponibili su Disney+

In ordine alfabetico, ecco l’elenco degli speciali televisive disponibili su Star a partire dal suo lancio, fissato per martedì 23 febbraio su Disney+

Gli eroi di Ground Zero

Il Ponte di Genova: cronologia di un disastro

1992: La rivolta di Los Angeles

Riina – Le verità nascoste

Maradona – Le verità nascoste

Catalogo Star film disponibili su Disney+

In ordine alfabetico, ecco l’elenco dei film disponibili su Star a partire dal suo lancio, fissato per martedì 23 febbraio su Disney+