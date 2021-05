shalpy-dal-periodo-distruttivo-all’incontro-con-il-nuovo-amore:-ecco-oggi-cosa-fa

Shalpy, all’anagrafe Giovanni Scialpi, è stato uno degli artisti più incisivi tra gli anni ’80 e ’90. Scopriamo come sta oggi

Forse i più giovani non lo ricorderanno, ma il percorso di Giovanni Scialpi ha scritto pagine importanti della discografia italiana a ridosso degli anni ’80 e ’90. Un cantante eclettico dalla grandi doti, che è riuscito in passato a ritagliarsi una fetta di notorietà importante, con brani che sono passati letteralmente alla storia. L’esordio con ‘Rocking Rolling’, un successo che scaturì dopo la scoperta di Franco Migliacci (noto produttore discografico) di questo giovane dalle grandi capacità.

Da lì, Giovanni ha cominciato una cavalcata straordinaria che, successo dopo successo, l’ha portato alla ribalta con altri brani di successo come ‘Cigarettes and Coffee‘ nel 1984, e con il quale arriva anche al secondo posto al ‘Festivalbar’. E proprio in quest’ultimo contesto riuscì a trovare il grande colpo con la vittoria grazie al brano ‘Pregherei‘ (cantato in duetto con Scarlett Von Wollenmann) che trova la vittoria al ‘Festivalbar’ nel 1988.

Insomma, veri e propri anni d’oro quelli di Shalpy (nome d’arte che adotterà da un determinato momento della sua carriera). Negli anni ’90, però, comincia un periodo di grande difficoltà per il cantante nativo di Parma, andando incontro ad una sorta di declino che lo allontana dalle luci della ribalta.

Scialpy, dalla gloria agli anni di silenzio

Insomma, nel pieno degli anni ’90 Shalpy non riesce più a conquistare quella grande notorietà conquistata qualche anno prima. E cosi si dedica al teatro, insieme a Chiara Noschese e Giampiero Ingrassia, partecipando al musical ‘Pianeta Proibito‘, diretto da Patrick Rossi Castaldi, all’interno del quale interpreta il personaggio di Prospero. Un’esperienza positiva, che portò su Shalpy grandi consensi.

La musica, però, resta orfana di un’artista dalla grandi doti. Il ritorno nel mondo discografico italiano avviene nel 2001, quando Giovanni rientra in pista ‘Sì io sì’ con l’album ‘Si io si! Greatest Hits’. Poi la partecipazione, qualche anno dopo, al programma di Rai2 ‘Music Farm,’ condotto da Amadeus, grazie al quale riesce in qualche modo ad attirare nuovamente l’attenzione.

Una carriera, quella di Shalpy, che l’ha visto poi doversi scontrare con una realtà diversa, estremamente mutata rispetto ai suoi anni di gloria.

Shalpy, come sta oggi: tra difficoltà ed un nuovo amore

In questo momento mi trovo in una condizione di estrema indigenza, farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso. Sono disposto anche a fare il cameriere“, sono state le recenti parole del cantante riportate da Rolling Stone. Un momento, insomma, non particolarmente brillante per il cantante classe ’62.

Una situazione, ovviamente, legata anche all’emergenza Covid che ha messo in ginocchio tanti artisti, compreso lo stesso Giovanni Scialpi che ha ammesso di aver investito tutto nell’ultimo progetto, il brano ‘Let it snow’. “Ho rischiato tutto quello che avevo, come una roulette che ho fatto per l’arte. È stata una decisione di lealtà verso me stesso, ma adesso pago un prezzo duro, che non mi dà un salvagente al quale aggrapparmi”, le parole amare.

Ma lo stesso cantante, recentemente, pare aver trovato finalmente un motivo per sorridere. Lo stesso cantante, come riportato alla rivista ‘Nuovo’, ha incontrato finalmente l’amore. Si tratta di Louis Pirreras, 23enne uno spagnolo che vive da tempo a Brescia, e con il quale l’artista si è conosciuto attraverso i social network