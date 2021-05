scomparsa-improvvisa-di-bartolomeo-torrengo:-cordoglio-a-pocapaglia-e-in-frazione-macellai

Spread the love

A soli 53 anni, per un malore improvviso, venerdì pomeriggio si è spento Bartolomeo “Meo” Torrengo. Rappresentante per l’olio Rinaldi, ha lasciato la moglie Franca, i figli Federico e Giorgia, la mamma Franca, la sorella Valeria, il fratello Massimo e i tanti famigliari. Risiedeva in frazione Macellai di Pocapaglia. Lunedì 10 maggio (ore 15,30) l’ultimo saluto nella Parrocchia “Beata Vergine del Buon Consiglio” a Macellai.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.