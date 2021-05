Ricordare Anbeta, la ballerina di Amici: ecco il perché ha abbandonato il programma

Anbeta Toromani è stata una delle alunne iconiche di ‘Amici’. Ecco perchè la ballerina albanese decisa di lasciare il programma

Anbeta Toromani (Gettyimages)

‘Amici’ di Maria De Filippi si avvia verso la finale. La puntata di ieri ha scritto il penultimo episodio di un’edizione che è stata molto particolare ma come sempre tanto seguita da parte del pubblico. Migliaia i giovanissimi che seguono pedissequamente le vicende della scuola di Canale 5, che da anni intrattiene il pubblico televisivo. Di fatto proprio ‘Amici’ rappresenta uno dei format di punta di Mediaset, non a caso.

E cosi, come detto, ieri la semifinale ha eletto quelli che saranno i protagonisti dell’ultimo step, quello che poi condurrà al vincitore. Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia ed Alessandro saranno, appunto, quelli che si contenderanno la vittoria finale. Tre cantanti e due ballerini, ed un epilogo che potrebbe celare ancora tante sorprese. Tra i finalisti, infatti, sembra non esserci un vero e proprio favorito, e sarà questo particolare aspetto ad attirare l’attenzione fino alla fine.

I fan del programma non aspettano altro che ascoltare “We are the Champions” dei Queen, lo sfondo musicale scelto ogni anno per eleggere il vincitore. E cosi si torna subito sul viale dei ricordi, quello che conduce alle prime e fantastiche edizioni del programma, quando ormai sono passati quasi 30 anni dalla prima edizione. Tanti gli artisti che sono venuti fuori dalla scuola di Maria De Filippi.

‘Amici’, Anbeta ed i motivi dell’addio al programma

Una delle ballerine emerse dal programma (seppur non vincitrice) è senza dubbio Anbeta Toromani. La donna albanese partecipò alla seconda edizione di quello che al tempo era ‘Saranno Famosi’, riuscendo a piazzarsi come seconda classificata dietro una straordinaria Giulia Ottonello.

Per un periodo, tra l’altro, Anbeta è stata anche una delle ballerine professioniste del programma, proprio perchè dalla stessa De Filippi le fu riconosciuto un grande talento, in grado di arrivare fino in finale ed arrendersi soltanto all’ultimo step. Ma cosa è andato storto?

Secondo quanto riportato da ‘Solonotizie24’ la donna avrebbe lasciato successivamente il programma, a causa di uno screzio con la stessa padrona di casa. Maria – si legge – avrebbe accusato proprio Anbeta di lasciarsi troppo andare nei commenti agli alunni. Un’accusa che evidentemente la ballerina albanese non ha mandato giù, al punto di lasciare la scuola.