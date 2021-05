papa-francesco-condanna-le-violenze-contro-le-donne.-preghiera-per-gerusalemme-e-le-vittime-di-kabul

CITTÀ DEL VATICANO – “Seguo con particolare preoccupazione gli eventi a Gerusalemme, prego perché sia un luogo di incontro e non di scontro, un luogo di preghiera e di pace: invito a cercare soluzioni condivise affinché l’identità multireligiosa e multiculturale della Città Santa sia rispettata e possa prevalere fratellanza”. Lo ha dichiarato Papa Francesco al termine della preghiera del Regina Coeli, sottolineando che “la violenza genera solo violenza”.

Il pontefice ha anche ricordato la strage di ieri in Afghanistan: “Preghiamo per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Kabul, un’azione disumana che ha colpito tante ragazzine mentre uscivano dalla scuola. Preghiamo per ognuna di loro e per le loro famiglie. E che Dio doni pace all’Afghanistan”. Durante il Regina Coeli, Francesco ha poi pregato anche per la Colombia sconvolta dalle violenze: “Vorrei esprimere la mia preoccupazione per le tensioni e gli scontri violenti in Colombia che hanno provocato morti e feriti. Ci sono tanti colombiani qui – ha detto rivolgendosi ai fedeli in piazza San Pietro – preghiamo per la vostra patria”.