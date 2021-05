Spread the love

Home » News » Paolo Bonolis » Paolo Bonolis: festa della mamma speciale per Sonia Bruganelli

Sul suo seguitissimo profilo social Sonia Bruganelli ha pubblicato un inedito scatto insieme ai suoi figli. Per festeggiare la festa della mamma, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha voluto mostrare a tutti l’amore per i propri figli!

Paolo Bonolis, celebre e amato conduttore, è molto seguito dal pubblico, che lo apprezza sia in tv, facendogli guadagnare sempre ottimi ascolti, che sui social.

Il presentatore, però, non è molto attivo sulla sua pagina Instagram, nonostante il milione di followers che vanta. Al contrario sua moglie Sonia, però, ama condividere sul web ogni aspetto della sua vita.

Di recente, infatti, la donna ha deciso di postare un inedito scatto che la ritrae con i tre bambini avuti da Paolo. Quale modo migliore, infatti, di festeggiare la festa della mamma?

Paolo Bonolis: la moglie è una mamma speciale

Leggi anche: Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli confessa un segreto

Poche ora fa, in questo 9 maggio 2021, Sonia Bruganelli ha postato sui suoi social un tenero scatto che la ritrae insieme ai tre figli avuti con Paolo Bonolis.

Nella foto, risalente a qualche anno fa, si vede una giovanissima Sonia insieme ad Adele, Silvi e Davide e sullo sfondo c’è un uomo che sembrerebbe essere proprio Paolo Bonolis.

“Voi tre. Così diversi tra voi ma così simili a me… ognuno a modo suo”.

ha scritto la donna, spiegando il rapporto speciale con ciascuno dei suoi figli. Lei e Davide, infatti, sono “complici di ogni nefandezza”, Adele invece è la ragazza “seria e geniale” che lei stessa avrebbe voluto essere. Silvia, invece, è stata definita il suo “clone”.

Sono stati tantissimi i teneri commenti ricevuti dalla donna e altrettanti i like. Ancora papà Paolo non ha scritto nulla sotto lo scatto ma siamo sicuri che anche oggi l’uomo farà sentire speciale la moglie, con cui è legato da oltre 20 anni. In fondo il merito della sua bellissima famiglia è anche il suo.