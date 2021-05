Paola Di Benedetto e Federico Rossi: ecco com’è nata la storia d’amore

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno intrapreso una love story. Andiamo a scoprire insieme le origini della loro relazione

Paola Di Benedetto (Instagram)

La Di Benedetto è una giovanissima modella veneta, nata per la precisione a Vicenza nella metà degli anni novanta. La sua famiglia invece ha origini siciliane, tuttavia è proprio nel nord Italia che è cresciuta sia umanamente che artisticamente.

Non ancora maggiorenne ha iniziato a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza, fino a quando è stata chiamata da una emittente locale, dove ha ricoperto il ruolo di valletta. Questa è stata soltanto la prima esperienza televisiva per Paola, la quale negli anni successivi è apparsa sempre più spesso sul piccolo schermo.

Una delle occasioni in cui si è messa in mostra è stata in quel di “Ciao Darwin”, quando ha vestito i panni di “Madre Natura”. Apprezzatissima dal pubblico maschile per la sua bellezza, la showgirl ha accresciuto in maniera esponenziale la sua visibilità.

Infatti, nel 2018 ha ricevuto un’altra importante chiamata, ovvero quella in cui ha preso parte alla tredicesima edizione del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”. Quest’ultima è stata famosa per lo scandalo del “Canna Gate”, che ha coinvolto Francesco Monte in prima persona, dopo le rivelazioni shock di Eva Henger.

La modella invece è stata eliminata alla settima puntata, non essendo stata in grado di colpire particolarmente i telespettatori da casa.

Com’è nata la relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

La storia d’amore tra Paola e Federico è nata quasi per caso. Un giorno la showgirl vicentina si trovava in macchina, quando ha ascoltato una canzone del gruppo “Benji e Fede”.

Non sapendo chi fosse dei due il cantante, si è andata ad informare direttamente su internet. Dopo averlo scoperto, ha deciso di scrivergli un messaggio privato, ricordandosi in quel momento che lo aveva già conosciuto in precedenza.

Successivamente la coppia si è iniziata a frequentare, fino a giungere al fidanzamento. Tuttavia, tra loro c’è stato un forte momento di crisi qualche tempo fa. Federico infatti, ha passato un brutto momento di depressione, rafforzato dall’assunzione di alcool.

La ragazza così, proprio per aiutarlo, ha preso la decisione di lasciarlo prima di un suo concerto. È grazie a questa mossa della Di Benedetto che il cantante ha cambiato rotta.

Da quel punto in poi ha compreso quali fossero le sue priorità, rialzando la testa ed uscendo dal tunnel della depressione. Oggi sono felicissimi insieme e, come notiamo anche delle rispettive pagine Instagram, la coppia appare più affiatata che mai.