Londra, rieletto il sindaco Sadiq Khan. Ora l’obiettivo è “ripopolare la capitale”

EDIMBURGO – Una delle poche buone notizie per il Labour dopo la catastrofe registrata nell’Election Day di giovedì è che Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra. Il cinquantenne figlio di genitori pachistani, secondo le proiezioni della Bbc, non avrebbe però vinto nettamente come ci si aspettava contro il candidato conservatore Shaun Bailey, bensì grazie alle seconde preferenze che si indicano sulla scheda elettorale della capitale.