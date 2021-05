L’ex fidanzato di Chiara Ferragni diventerà padre

Tempismo perfetto per la coppia Pozzoli-Caunesil: oggi, il giorno della Festa della Mamma, la giovane coppia ha annunciato sui social una bellissima scoperta: presto saranno genitori.

Riccardo Pozzoli ha pubblicato proprio oggi – il giorno dedicato alla celebrazione delle magnifiche mamme di tutto il mondo – un post di Instagram per condividere la sua gioia e quella della moglie, Gabrielle Caunesil.

L’ex di Chiara Ferragni si è sposato nel 2018 con la Caunesil, in quello che è stato un viaggio di amore che li ha portati oggi a sorridere per un’emozionante notizia: diventeranno, molto presto, mamma e papà.

L’imprenditore Riccardo Pozzoli è noto per la sua storia con Chiara Ferragni. I due erano infatti soci, oltre che una coppia. Lui, conclusa la storia con la Ferragni, ha conosciuto la modella francese Gabrielle Caunesil. Il loro amore è sbocciato e fiorito fino a dare luce a una nuova vita.

Caunesil ha pubblicato un post con una coincisa ma sentita descrizione, dalla quale si evince quanto i due futuri genitori siano innamorati l’un dell’altra e ansiosi di tenere tra le braccia il/la futuro/a figlio/a.

Dopo dolori e sofferenze, la dolce attesa

I giovani sposi, lui imprenditore – ex della Ferragni nonché ex socio dell’ultima – lei modella francese, hanno condiviso sui social una foto dove sono vicini e sorridenti. La Caunesil abbraccia il marito il quale tiene in braccio l’amico a 4 zampe. In primo piano, la foto dell’ecografia che mostra la felice novità: Gabrielle Caunesil è incinta.

Riccardo Pozzoli, sotto il post della foto condivisa su Instagram, ha speso delle amorevoli parole per far intuire quanto duro sia stato il percorso per poter diventare genitori:

Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico.

L’ultima frase scritta da Pozzoli non è poi così sbagliata. Venire a conoscenza di una gravidanza il giorno della Festa del Papà: davvero una magica coincidenza. Non a caso i due hanno voluto scegliere un altro giorno speciale per condividere con il resto del mondo la notizia della gravidanza.

Sotto il post di Instagram in moltissimi si sono congratulati e hanno commentato il post. Tra i tanti, anche Gianluca Vacchi, Paola Maugeri, Jo Squillo… una vera e propria doppia celebrazione oggi per la famiglia Pozzoli.

La notizia è molto fresca, il post è stato pubblicato poche ore fa. Per ora, la Ferragni non si è espressa. Non è sicuro lo farà in quanto i due non sono proprio rimasti in buonissimi rapporti, visti degli scomodi trascorsi.

Vedremo se davvero il tempo riesca a guarire ogni ferita e se la notizia di una nuova vita farà dimenticare gli attriti passati.

Intanto, i due nuovi futuri genitori si godono la splendida notizia pieni di messaggi di auguri da parte di amici, fan e follower.