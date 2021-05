il-pranzo-della-domenica-con-radio-deejay:-il-ciambella-al-limoncello

Nell’ultima puntata di Il pranzo della domenica, la rubrica dedicata alla cucina ospite del programma DeeNotte condotto da Gianluca e Nicola Vitiello ogni venerdì sera su Radio Deejay, abbiamo parlato di cucina kosher e di una deliziosa ciambella al limoncello della nostra cuoca Joëlle Nedèrlants.

Divano, serie e cibi kasher

Una delle serie del momento, Shtisel, su Netflix, che vede le vicende (e le ricette quotidiane) di una famiglia di ebrei haredim nel quartiere ultra ortodosso di Gerusalemme, ci regala lo spunto per parlare di cucina kosher. Forse non tutti sanno che molti piatti rientrati anche nella nostra tradizione come hummus di ceci e bagel, carciofi alla giudia e falafel in realtà fanno parte del bagaglio di ricette ebraiche, ovvero kosher. In radio esploriamo il tema: kosher infatti significa letteralmente “permesso” e si applica ad una combinazione complessa di elementi: gli ingredienti e il modo di cucinarli. Si parla anche della challah, il pane preparato per il riposo del sabato e di indirizzi culinari a Gerusalemme: il Paese infatti dal 23 maggio riapre al turismo straniero. Se avrete l’occasione di partire non perdetevi il mercato di Mahane Yehuda e il suo street food o Lina, il miglior hummus di Gerusalemme e ancora la cucina kosher contemporanea, anche sulla guida Michelin di Jacko’s Street e i dolci tipici del Kadosh Cafè.

Una dolce domenica con panna e limone

L’idea per un dolce fenomenale che sa di Costiera Amalfitana? La ciambella al limoncello farcita di panna e marmellata al limone: la ricetta la trovate anche sul numero di maggio de La Cucina Italiana. Il risultato, spettacolare, ricorda vagamente un grande bagel ed è perfetta sia come dessert che per una colazione della festa. Il tocco in più: il succo e la buccia di limone nell’impasto della ciambella e qualche fogliolina di menta nella farcitura alla crema chantilly.

