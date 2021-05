Il gelato alla fragola è un dessert delizioso, che si prepara in un lasso di tempo ragionevole e che stupisce sempre tutti. Preparare il gelato in casa però non è sempre facilissimo, si rischia di ottenere un composto poco montato, leggermente cristallizzato o insipido. Questa ricetta, aggiungendo al latte e alla panna anche le uova, conferisce una cremosità davvero perfetta.

Le uova, con questo metodo, sono pastorizzate così il gelato può essere dato con serenità anche ai bambini. Per la riuscita della ricetta, è indispensabile che scegliate fragole mature e dolci, nel caso non lo fossero aumentate un po’ la quantità di zucchero.

Il gelato ha una storia lunga e una fortuna molto ampia in praticamente tutto il mondo, quasi tutti sono concordi (incredibile dictu) ad attribuirne l’invenzione all’Italia; sembra che sia stato un siciliano, Francesco Procopio, ad inventare questo dessert e portarlo a Parigi, al caffè Procope, tuttora esistente. Quel che però è certo è che nel 900 la valle di Zoldo (BL) fu la più grande esportatrice di maestri gelatieri nel mondo.

Durata

Tempo di preparazione: 1 ora

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

500 g Fragole

2 Uova

180 g Zucchero

500 ml Panna

200 ml Latte

20 ml Acqua

1 cucchiaino Limone succo

Preparazione

Per preparare la ricetta del gelato alla fragola, lavate e mondate le fragole.

Mettetele in una terrina con un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di succo di limone.

Mescolate bene e mettete in frigorifero.

Mettete nella ciotola della planetaria le uova e lo zucchero rimasto, togliendone 75 gr.

Iniziate a montare, a velocità alta.

Intanto preparate lo sciroppo per pastorizzare le uova con 75 g di zucchero e 20 ml di acqua: mettete in un pentolino dal fondo spesso e portate alla temperatura di 121°C, spegnete e versate a filo sulla montata di uova, continuando a far andare la planetaria finché il composto non arriva a temperatura ambiente. Ci vorranno circa 10 minuti.

Poi mettete in frigo mezz’ora a raffreddare.

Riprendete la ciotola delle uova e delle fragole.

Frullate le fragole.

Unite alle uova il latte, la panna e la frutta frullata. Mescolate bene.

Ora prendete la vostra gelatiera e mantecate il composto seguendo le istruzioni.

Mettete poi il gelato in un contenitore da freezer e fatelo rassodare.