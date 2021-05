Spread the love











Fedez ha cambiato idea rinnegando i testi delle sue canzoni contenenti frasi omofone e discriminatorie ma continua a guadagnare con le vendite. Ecco tutti i dettagli. Federico Lucia in arte Fedez è un uomo nuovo. Dopo un inizio di carriera decisamente non political correct ha messo la testa a posto. In pochi anni si è sposato con […]

L’articolo Fedez rinnega la sua omofobia ma continua a guadagnare con le canzoni incriminate proviene da Leggilo.org.

