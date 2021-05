f1-gp-di-spagna,-streaming-gratis:-dove-vedere-la-gara-in-diretta

Manca poco alla partenza del Gran Premio di Spagna della F1. Andiamo a vedere dove seguire la quarta gara stagionale in diretta e streaming gratis.

Charles Leclerc partirà dalla quarta posizione (via Getty Images)

Tutto pronto per il quarto appuntamento stagionale della F1, di scena in Spagna con il Gp di Catalunya. Ancora una volta a partire dalla prima piazza ci penserà Lewis Hamilton che ha strappato la pole position dalle mani di Max Verstappen, il principale rivale per il campione Britannico. La seconda fila si aprirà con Valtteri Bottas ed un sorprendente Charles Leclerc. Terza fila composta da Esteban Ocon e la seconda Ferrari di Carlos Sainz Jr.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Champions League, la finale potrebbe non essere a Istanbul: il motivo

Mentre invece dalla quarta fila partirà Daniel Ricciardo con la McLaren e la seconda Red Bull di Sergio Perez. A concludere la top 10 ci sono la seconda McLaren di Lando Norris e la Alpine di Fernando Alonso. Andiamo quindi a vedere dove seguire il quarto appuntamento stagionale della F1 in diretta ed in streaming gratis.

F1 Gp di Spagna, streaming gratis: Sky o TV8?

Alle ore 15:00 partirà ufficialmente la quarta gara della stagione di F1, con il Gp dell’Spagna, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Il quarto gp stagionale sarà in onda anche in diretta in chiaro su Tv8 ed in streaming gratis sul sito del canale del DTT.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Juventus fuori dalla Champions League? La clamorosa decisione dell’UEFA

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.