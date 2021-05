achille-lauro-prima-va-ospite-a-felicissima-sera-e-poi-scrive-sui-social:-“mi-hanno-umiliato”

Spread the love











Achille Lauro è un giovane artista molto apprezzato ma spesso anche sottoposto a numerose critiche. Qualche settimana fa è stato ospite della trasmissione televisiva di Canale 5 Felicissima Sera condotta dal duo comico Pio e Amedeo. Nel corso di tale ospitata si è esibito con la sua musica ma si è anche prestato al gioco offrendo al pubblico presente e ai telespettatori a casa momenti di risate e divertimento. Dopo l’ospitata in tv però il cantante si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo su Instagram.

Achille Lauro ospite di Felicissima Sera

Diversi sono stati gli ospiti che nel corso delle settimane si sono succeduti nelle puntate di Felicissima Sera, varietà televisivo italiano condotto ma anche ideato dal duo comico Pio e Amedeo. Tra i tanti anche il cantautore e rapper italiano Achille Lauro il quale in seguito a tale ospitata è stato sottoposto ad una serie di critiche e polemiche che lo hanno portato, dopo alcuni giorni di silenzio, ad intervenire scrivendo su Instagram un lungo post di sfogo.

Il post su Instagram

Il giovane cantautore ha iniziato il suo post su Instagram affermando di non essere solito a mettere in piazza sui social la sua vita privata. Non gli interessa farlo e quando è successo non è stato per nulla contento ma adesso dopo giorni di forte polemica ha capito che vi sono dei momenti in cui va fatto. “L’ho capito quando mi hanno detto che il trucco è solamente appropriarsi di qualcosa che non mi appartiene. Ma il trucco non è solo trucco, è il mondo dove voglio portare le persone, è la mia volontà espressiva, è il colore e il vestito delle parole”. Sono state queste le parole scritte da Achille Lauro su Instagram il quale ha poi proseguito precisando che nella sua interpretazione artistica la musica non è solamente musica ma è anche spettacolo, libertà estrema e “rifiuto nei confronti di coloro che credevano che io non fossi libero, o non fossi all’altezza, è conseguenza di anni di umiliazioni e vergogna”.

Il duro sfogo dell’artista

In questo post pubblicato su Instagram Achille Lauro ha anche parlato di tutte le battaglie affrontate nel corso degli anni per sostenere i più deboli. L’artista ha Infatti dichiarato che da molti anni investe tempo e denaro per tutelare i diritti umani, i bambini negli ospedali, le persone abbandonate nelle carceri, coloro che non hanno una casa o un lavoro. E lo fa da molto tempo proprio perché è cresciuto tra gli emarginati. “Perché so che vuol dire sentirsi diverso, mai compreso, solo. Quando per il mondo non sei nessuno”. Con queste parole Achille Lauro ha concluso il suo post su Instagram precisando che è stata proprio la madre ad insegnargli che aiutare gli altri è una priorità e allo stesso tempo un dovere per tutti coloro che ne hanno la possibilità.

