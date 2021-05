Royal Family, il futuro di Meghan è segnato: incredibile decisione e nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime settimane.

Royal Family, il futuro di Meghan è segnato: mai più in Inghilterra! (Foto: Getty)

All’interno della famiglia reale britannica si fa un gran parlare della possibilità di una riconciliazione futura tra Harry, Meghan e i Windsor. La separazione con i duchi del Sussex è stata piuttosto netta nell’ultimo anno e solo i funerali del principe Filippo hanno “costretto” il secondogenito di Carlo e Diana a tornare sui suoi passi. Un rientro alla base che al di là delle formalità non ha sortito però alcun effetto o cambio di atteggiamento. La distanza tra le due fazioni è ormai incolmabile, così come l’idea di costruire una vita tutta loro negli Stati Uniti. In un’intervista al portale inglese Express.co.uk, Anna Pasternak, autrice di “The American Duchess: The Real Wallis Simpson”, ha ribadito come a suo avviso Meghan potrebbe non mettere mai più piede in Inghilterra.

Nessuna possibilità di un ritorno a fianco di Harry questa estate, per l’inaugurazione della statua dedicata alla Principessa Diana, nè tantomeno una presentazione ufficiale a palazzo della bambina che nascerà a breve.

Royal Family, il futuro di Meghan è segnato: non vuole tornare più in Inghilterra

Gli esperti reali sono divisi sul fatto che il duca del Sussex possa tornare in Gran Bretagna per l’evento di Kensington dedicato alla sua compianta madre.

Lady Colin Campbell, un’autrice di opere famose sulla Royal Family, è tra le prime sostenitrici di un mancato rientro alla base di Harry.

“Sa benissimo che non sarebbe accolto nel migliore dei modi e non vuole ritrovarsi di fronte ad un muro di ghiaccio. L’esperienza provata nella Cappella di San Giorgio, per l’ultimo saluto al principe Filippo gli è stata sufficiente“.

Secondo alcune società di scommesse inglesi, l’eventuale prossimo ritorno dei Sussex potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, con l’evolversi della pandemia. Anna Pasternak ha sottolineato come in realtà il Covid e la gravidanza di Meghan siano solo “delle scuse”.

“La verità è che ha voltato le spalle alla Gran Bretagna e ai valori tradizionali che la monarchia rappresenta senza mezzi termini. La sua vita è lontano da Londra e lontano da Buckingham Palace. Per sempre”.