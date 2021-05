paolo-bonolis:-la-proposta-che-gli-ha-cambiato-la-vita

Oggi Paolo Bonolis è uno dei personaggi più apprezzati della televisione. In pochi, però, sanno che il suo percorso è iniziato in modo molto particolare. In una recente intervista, infatti, lo stesso conduttore ha rivelato che la sua carriera è cominciata per caso.

Di recente Paolo Bonolis sta facendo molto preoccupare i suoi tantissimi fan. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, a breve il conduttore vorrebbe prendersi una pausa dalla tv, “abbandonando” per un periodo il suo amato pubblico.

Di certo ancora non c’è nulla e, anzi, voci di corridoio in questi giorni hanno parlato del rinnovo del suo contratto milionario con Mediaset.

Per ora, insomma, i telespettatori possono continuare a godersi i suoi programmi e, in particolare, Avanti un altro, che di recente è anche sbarcato nella prima serata di domenica.

Il suo enorme successo, però, è davvero singolare se si pensa che Paolo, da piccolo, avrebbe voluto fare tutt’altro. La sua carriera in tv, infatti, è nata in maniera completamente causale!

Leggi anche: Paolo Bonolis: chi sono i 5 figli del conduttore? Conosciamoli

Paolo Bonolis: da diplomatico a conduttore di successo

Di recente Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, raccontando che da bambino avrebbe voluto fare l’esploratore. Crescendo, poi, l’uomo ha cominciato a studiare per diventare un diplomatico ma, ben presto, gli si è presentata l’occasione che l’avrebbe portato dov’è oggi.

“Era il 1981 e casualmente, perché avevo il motorino, ho accompagnato un mio amico a un provino alla Rai. Stavo stavo studiando Istituzione e diritto romano. A un certo punto mi hanno detto: e tu non lo fai?”

ha rivelato Paolo, aggiungendo di essere stato chiamato poco dopo e di aver ricevuto una proposta proprio dalla rete nazionale.

“Mi davano 12 milioni di lire per un anno. Allora a casa non si navigava nell’oro, quindi non ho esitato. Lì ho capito che era quello che mi piaceva”.

ha aggiunto, svelando l’inizio della fortunata carriera che oggi vanta. Insomma, a volte la casualità può portare a cose meravigliose!