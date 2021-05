Home » Tv » Paolo Bonolis » Paolo Bonolis: chi è suo cognato e marito di Miss Claudia?

Paolo Bonolis: sapete chi è il fratello di sua moglie Sonia Bruganelli? È il marito di un volto molto noto del piccolo schermo che ha a che fare con Avanti Un Altro. Avete capito chi è la bellissima e sensuale donna sposata con Marco, il cognato del conduttore romano? Si tratta di Miss Claudia, di Avanti un Altro.

Bonolis e Laurenti sono affiancati, ormai da tempo, da una bellissima donna, Miss Claudia. La sensuale modella e showgirl romana è sposata con il cognato del conduttore 60enne: Marco Bruganelli, fratello di Sonia. Ma cosa sappiamo di lui? Conosciamolo meglio.

Paolo Bonolis, chi è il cognato Marco Bruganelli

Marco Bruganelli è un imprenditore. I due sono molto innamorati: basta vedere gli innumerevoli scatti insieme che entrambi pubblicano sui rispettivi profili Instagram. L’uomo è il fratello di Sonia, attuale proprietaria della SDL 2005, casa di produzione che si occupa dei casting di ‘Avanti un altro‘, ‘Ciao Darwin‘ e altri programmi di Paolo Bonolis.

Marco e Claudia sono molto legati ai tre nipoti Silvia, Davide e Adele. La coppia sta insieme da molti anni e adesso, dopo il tanto atteso matrimonio, i due non aspettano altro che diventare genitori.

Marco e miss Claudia, ecco come si sono conosciuti

Era il 2004 e Claudia Ruggeri stava incominciando a muovere i primi passi in televisione. Stava insieme ad un uomo che mal sopportava questo suo sogno di diventare una soubrette: era troppo geloso e, così, l’ha lasciata. Per questo motivo la showgirl stava piangendo dietro le quinte di Domenica In: Marco l’ha notata, le si è avvicinato e da quel momento i due non si sono più lasciati. La 37enne romana ha raccontato l’incontro con suo marito in un’intervista:

"Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: 'Chi fa piangere una ragazza così bella?'. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito"

La coppia si è sposata il 26 luglio 2016 sul lago di Bracciano, situata a pochi chilometri da Roma. Al contrario del suo ex, come ha sempre raccontato la bellissima romana, Marco non è geloso della moglie e la sostiene durante ogni sua esperienza professionale.