panini-morbidi-con-burger-di-pollo-speziato,-erbette-e-cipolla-rossa

Ingredienti PER I PANINI

450 g farina Manitoba

60 g burro

30 g zucchero

12 g lievito di birra fresco

2 uova

miele

latte

olio extravergine di oliva

sale

sesamo bianco

Ingredienti PER I BURGER

400 g polpa di pollo macinata

200 g erbette

150 g maionese

30 g senape

2 cipolle rosse

1 lime

erba cipollina

curry piccante

curcuma

aglio

noce moscata

paprica dolce

aceto di mele

zucchero

olio extravergine di oliva

sale

miele

Durata: 1 h Livello: Per esperti Dosi: 8 panini

PER I PANINI

Sciogliete il lievito dentro la ciotola della planetaria con 240 g di acqua tiepida.

Fate fondere dolcemente il burro e tenete da parte.

Unite al composto di acqua e lievito metà della farina e iniziate a impastare con la frusta a foglia a velocità minima. A mano a mano incorporate il resto della farina, un cucchiaio alla volta; unite poi anche il burro fuso, 1 uovo, lo zucchero e 5 g di miele e infine 10 g di sale. Alzate la velocità della planetaria e amalgamate bene.

Sostituite la frusta a foglia della planetaria con il gancio e continuate a impastare a velocità media per 10 minuti, fermando la macchina ogni tanto per far scendere l’impasto uniformemente nella ciotola. Modellatelo a palla, copritelo e lasciatelo lievitare per 2 ore.

Trasferite quindi l’impasto su una spianatoia unta di olio e dividetelo in 8 pezzi da 100 g circa.

Stendete con le mani, quindi arrotolateli ricavandone dei filoncini. Arrotolateli dal lato corto, creando piccole palle. Modellatele facendole rotolare schiacciandole dolcemente tra l’incavo della mano e il piano di lavoro.

Fate riposare i panini ben distanziati su una placca foderata di carta da forno coperti di pellicola, fino a quando non saranno raddoppiati, per circa 1 ora.

Spennellate i panini lievitati con 1 uovo sbattuto con 1 cucchiaio di latte. Spolverizzateli con il sesamo. Infornateli a 220 °C per 5 minuti, poi proseguite altri 10 minuti a 180 °C.

PER I BURGER

Preparateli mentre lievitano i panini: condite il pollo macinato con la scorza e il succo di 1 lime, 1 mazzetto di erba cipollina tagliuzzata finemente, 1 cucchiaio di curcuma e 1 di paprica, 2 cucchiai di curry, un pizzico di noce moscata grattugiata. Ponete a riposare in frigorifero per 20 minuti circa.

Modellate quindi i burger: distribuite 100 g di composto alla volta in un coppapasta posato su un foglio di carta da forno e pressatelo con un cucchiaio a uno spessore omogeneo. Preparate così altri 7 burger.

Tagliate le cipolle a fette spesse e brasatele 3-4 minuti in una padella con poco olio. Unite 20 g di zucchero, sfumate con 3 cucchiai di aceto e cuocete per altri 3-4 minuti.

Saltate le erbette in padella con poco olio, 1 spicchio di aglio con la buccia e 1 cucchiaio di acqua per 1 minuto. Mescolate la maionese con la senape e 1 cucchiaio di miele, ottenendo una salsa.

Cuocete i burger in una padella antiaderente per 4 minuti per lato, adagiandoli sulla loro carta forno. Girateli, eliminate la carta e salateli su entrambi i lati.

Farcite i panini con una fetta di cipolla brasata, le erbette, 1 burger di pollo e salsa a piacere.