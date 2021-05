Omotransfobia, Zan: “È una legge di civiltà, non di parte. C’è un’opinione pubblica che la aspetta da 30 anni, chi vuole frenarla non ce la farà”

“I leghisti non sono tutti omofobi, ma chi oppone al disegno di legge è complice dell’omofobia”. Lo ha detto Alessandro Zan, il deputato del Pd primo firmatario della legge contro l’omotransfobia, che alla vigilia della manifestazione dei Sentinelli a Milano prevista per oggi, sabato 8 maggio, ha inaugurato due panchine arcobaleno contro le discriminazioni nel quartiere Pasteur. “L’onda della società è così forte che anche chi vuole frenare o insabbiare questa legge non ce la farà – ha spiegato il deputato dem – c’è un’opinione pubblica che aspetta da trent’anni questa legge”