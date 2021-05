Spread the love











Fabrizio Corona querelato da Selvaggia Lucarelli per aver pronunciato frasi sessiste nei suoi confronti, si difende accusandola di averlo violentato sessualmente. Fabrizio Corona è uscito dal carcere solo da qualche settimana ma nelle ultime ore ha già dovuto fare ritorno in un’aula di tribunale. Questa volta non ha dovuto rispondere alle accuse di estorsione o riciclaggio […]

L’articolo “Mi ha violentato” le accuse di Fabrizio Corona a Selvaggia Lucarelli proviene da Leggilo.org.

