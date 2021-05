la-vita-in-diretta,-alberto-matano-nero-con-luca-barbareschi,-lo-interrompe-e-gli-dice-“non-usare-questo-linguaggio-…”,-gelo-in-studio

Spread the love











La vita in diretta è un programma della fascia pomeridiana condotto da Alberto Matano che tiene tantissimo che il livello sia sempre molto alto e non permette a nessuno cadute di stile e, quando queste avvengono, è pronto ad intervenire anche in modo molto severo. E questo è accaduto, qualche giorno fa con Luca Barbareschi che si è lasciato andare ad una frase decisamente inopportuna per un programma che va in onda nel primo pomeriggio. Vediamo cosa è accaduto.

Luca Barbareschi dice di Megan «Non è la prima mig……a, Matano nero

Ospite da Alberto Matano c’era Luca Barbareschi e l’argomento di cui si discuteva era la Corona inglese, e, in particolar modo, il rapporto tra Harry e Megan che hanno preso la decisone, forte, di lasciare l’Inghilterra e vivere senza protocolli.

Oltre Luca Barbareschi, in studio come ospiti c’erano Silvana Giacobini e Anna Pettinelli.

Ad un certo punto, Luca Barbareschi, ha fatto un commento che sui social è stato definito «sessista» e che, in ogni caso, è risultato davvero inelegante.

Barbareschi ha detto a propositi di Meghan: «Non è la prima mign***a. Il mondo è pieno di m****e che hanno sposato…». Alberto Matano, nero per la rabbia, lo ha subito interrotto e gli ha detto con tono fermo e deciso: «Per favore, usiamo un linguaggio corretto… Ecco non così». E poi, mentre Matano lanciava il servizio successivo, Barbareschi ha insistito chiedendo: «Mig****a non si dice…?».

Successivamente, Barbareschi ha chiesto scusa ma Matano era visibilmente fuori di sé.

Sui social si sono scatenati nei commenti: “Cara @vitaindiretta ce ne sono persone da invitare in studio. Perché proprio Luca Barbareschi?#lavitaindiretta” o anche: «Paghiamo il canone per sentire i suoi commenti?», «Meno male che Barbareschi se lo dice da solo che gli uomini sono scemi e si fanno infinocchiare dalle donne», «Matano è arrabbiato e fa bene ad esserlo», «Ma l’oscenità di Barbareschi? Paghiamo il canone per sentire suoi commenti?».

Michele Cucuzza su Alberto Matano “Lui è bravissimo”

Michele Cucuzza è stato il primo conduttore de Vita in diretta, conducendola per ben 10 anni, dal 1997 al 2008.

Dopo di lui vari sono stati i presentatori che l’hanno condotta fino a Matano.

Michele Cucuzza, intervistato da Francesco Fredella su Rtl 102.5 News, ha detto: “La Vita in diretta? Chi conduce ora è bravissimo, non c’è bisogno di pensare a me.”

E poi ha aggiunto: “È cambiato moltissimo con l’avvento dei social, perché ormai ciò che conta è la rapidità e l’interattività. Una volta le notizie ce le cercavamo, ora sono le notizie che cercano noi.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...