isola-dei-famosi,-simona-ventura-senza-freni-su-ilary-blasi-“chi-conduce-un-programma-non-deve-…”

Spread the love











Sono trascorsi molti anni da quando è andata in onda la prima puntata de “L’Isola dei famosi”. La prima a condurre questo reality è stata Simona Ventura alla quale poi si sono succeduti diversi conduttori come ad esempio Nicola Favino e Alessia Marcuzzi. Dopo quest’ultima a prendere il posto di conduttrice è stata Ilary Blasi a proposito della quale Simona Ventura si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Ma non solo, Super Simo ha anche commentato il ruolo di opinionista svolto da Tommaso Zorzi per il quale ha espresso belle parole.

L’intervista di Simona Ventura al settimanale Chi

Simona Ventura è una bravissima e amatissima conduttrice televisiva ma anche showgirl e attrice. È stata proprio lei la prima a credere nel reality ambientato in Honduras ovvero L’Isola dei Famosi. Oggi a condurre il reality è Ilary Blasi sulla quale Simona Ventura si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Nello specifico la Ventura a proposito della moglie di Francesco Totti ha affermato di piacerle molto. La presentatrice ha ringraziato il pubblico che ancora oggi le chiede di tornare a condurre questo programma ma specifica di aver avuto la fortuna di farlo nel momento giusto e siccome non è solita tornare indietro né in amore e né sul lavoro per lei questo oggi è un capitolo chiuso.

Simona Ventura nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato di seguire l’isola ma di non sentirsi nella posizione di poter dire cosa avrebbe fatto perché a giudicare siamo tutti bravi. “L’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti, perché se vai dietro a quello che si scrive con tanta facilità ci rimani male e non capisci più cosa vuoi fare”, queste le parole espresse da Super Simo.

Simona Ventura parla di Tommaso Zorzi

Oltre a parlare di Ilary Blasi ecco che Simona Ventura ha anche commentato il ruolo di opinionista attualmente svolto dall’ultimo vincitore del Grande Fratello vip ovvero Tommaso Zorzi. La conduttrice ha affermato “Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione”. Ha poi continuato l’intervista affermando di aver seguito Zorzi da Costanzo e di averlo apprezzato, ha precisato che secondo lei Tommaso ha molto talento ma allo stesso tempo ha poca esperienza in tv. “Mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta”, con queste parole Simona Ventura ha concluso la sua intervista sottolineando che secondo lei occorre fare un passo alla volta. La presentatrice a tal proposito ha parlato della sua carriera sottolineando di aver cominciato come giornalista sportiva e di essere passata all’intrattenimento soltanto dopo aver fatto esperienza per molti anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...